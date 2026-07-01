Tottenham prodao Luku Vuškovića

Luka Vušković novi je igrač kluba koji je posljednjih tjedana uložio puno napora u to da ga dovede u svoje redove. 19-godišnji hrvatski stoper tako će napustiti Spurse bez da je za njih upisao ijedan službeni nastup.

Njegov novi klub je premierligaš Brighton and Hove Albion, čiju je ponudu Tottenham napokon prihvatio te Luka postaje prvi Hrvat u tom po mnogočemu posebnom klubu, piše GOL.hr.

Brighton ga je silno želio i na kraju dobio

Iako je londonski klub odbio nekoliko ponuda za Vuškovića, dokaz da je ovaj posao blizu pojavio se nakon što su Spursi upravo iz Brightona doveli Jana Paula van Heckea.

Brgihton je poznao kao klub koji često dovodi mlade igrače i baca ih u vatru, a onda ih skupo prodaje, no transfer Vuškovića, zbog odštete od čak 50 milijuna eura, nije njihov standardni posao.

🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Brighton agree deal to sign Luka Vušković from Tottenham, here we go! 💣 £46m fixed fee plus sell-on clause to bring the potential package over £50m. Massive signing for #BHAFC after personal terms also agreed. 💣 Spurs ready to go ALL IN for Sandro Tonali. pic.twitter.com/4ZzqsvM223 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

Najveća odšteta u povijesti kluba

To je najveća cifra koju su Galebovi ikad platili za nekog igrača.

Iza Luke je sjajna sezona u Bundesligi, gdje je proglašen i najboljim mladim igračem, a trenutno je na Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom, gdje je zaigrao u prvoj utakmici grupne faze protiv Engleske.

Brighton je prošle sezone u dramatičnoj borbi završio na osmom mjestu premierligaške ljestvice te će u novoj sezoni krenuti i po europski trofej kao najveći favorit Konferencijske lige.