TOTALNI KAOS ISPRED SPLITSKOG KAFIĆA! Pijani divljali, vrijeđali policajce i izazivali ih na sukob: Četvero završilo na sudu

Burno je bilo u ranim jutarnjim satima subote u Splitu. Četiri alkoholizirane osobe privedene su nakon narušavanja javnog reda i mira te vrijeđanja policijskih službenika. Policija je za sve tražila zatvorske kazne, no sud ih je pustio na slobodu uz zabranu približavanja ugostiteljskom objektu.

U subotu, 14. studenoga 2026. godine, u 4:59 sati splitska policija zaprimila je dojavu o narušavanju javnog reda i mira ispred jednog ugostiteljskog objekta.

Policijski službenici odmah su upućeni na mjesto događaja, gdje su zatekli dvojicu mladića, u dobi od 20 i 19 godina, koji su vikali te zamahivali rukama i nogama prema drugim osobama koje su se nalazile u blizini.

Obojica su bila vidno alkoholizirana. Kod 20-godišnjaka izmjerena je koncentracija alkohola od 0,85 promila, dok je 19-godišnjak odbio alkotestiranje.

Nisu slušali policiju, morali su ih vezati

Unatoč upozorenjima i višestrukim naredbama policijskih službenika da prestanu s narušavanjem javnog reda i mira, mladići su nastavili s neprimjerenim ponašanjem.

Policija je zbog toga nad njima uporabila sredstva prisile, odnosno tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje.

Tijekom policijskog postupanja obojica su vrijeđala i omalovažavala policijske službenike, a s takvim su ponašanjem nastavila i nakon dovođenja u policijsku postaju. Devetnaestogodišnjak je pritom policajce pozivao i na sukob.

Prema informacijama koje je prikupila policija, dvojica mladića prethodno su se neprimjereno ponašala i unutar ugostiteljskog objekta, zbog čega ih je osoblje udaljilo kako bi spriječilo daljnju eskalaciju sukoba.

U vrijeđanje policajaca uključilo se još dvoje alkoholiziranih

No tu problemima nije bio kraj.

Dok su policijski službenici postupali prema dvojici mladića ispred objekta, u događaj su se uključili 26-godišnjakinja i 27-godišnjak.

Prema policijskom izvješću, oboje su izrazito neprimjerenim riječima vrijeđali i omalovažavali policijske službenike.

I oni su bili pod utjecajem alkohola. Kod 26-godišnjakinje izmjereno je 1,54 promila, dok je 27-godišnjak imao 1,48 promila alkohola.

Oboje su privedeni u policijsku postaju, uz preventivnu uporabu sredstava za vezivanje.

Policija tražila zatvorske kazne za sve četvero

Zbog upornosti u protupravnom ponašanju i okolnosti da su tri osobe već ranije bile prekršajno prijavljivane zbog narušavanja javnog reda i mira, policija je protiv svih četvero podnijela optužne prijedloge.

Posebno je istaknuto da su 20-godišnjak i 27-godišnjak višekratno evidentirani zbog sličnih prekršaja.

Svi su istog dana dovedeni na Općinski prekršajni sud u Splitu, a policija je predložila njihovo zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja.

Uz to, zatražene su i zatvorske kazne:

10 dana zatvora za 19-godišnjaka

10 dana zatvora za 20-godišnjaka

10 dana zatvora za 27-godišnjaka

5 dana zatvora za 26-godišnjakinju

Na sudu sve priznali i pokajali se

Nakon dovođenja pred sud, svi četvero u cijelosti su priznali prekršaje koji im se stavljaju na teret te izrazili kajanje zbog svojeg ponašanja.

Sud je potom odlučio pustiti ih na slobodu, ali uz određivanje mjera opreza.

Svima je zabranjeno posjećivanje ugostiteljskog objekta u kojem se dogodio incident, kao i područja oko njega na udaljenosti od najmanje 300 metara.

Presuda će biti donesena naknadno.

Tako je noćni incident, koji je započeo narušavanjem javnog reda i mira ispred splitskog ugostiteljskog objekta, završio privođenjem četvero ljudi i sudskim postupkom.