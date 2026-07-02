Toronto gori u kockicama. Pogledajte fotografije

Hrvatska nogometna reprezentacija noćas igra jednu od najvažnijih utakmica na Svjetskom prvenstvu. Vatreni u šesnaestini finala odmjeravaju snage s Portugalom, a susret počinje u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu.

Utakmica se igra u Torontu, gradu koji je ovih sati u potpunosti obojen u crveno-bijele kvadratiće. Tisuće hrvatskih navijača iz Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske i drugih dijelova svijeta stigle su pružiti podršku reprezentaciji u novoj utakmici odluke. Naš reporter nalazi se na ulicama Toronta, gdje se već satima okupljaju hrvatski navijači. Atmosfera je prava navijačka: pjevaju se hrvatske pjesme, vijore se zastave, a dresovi Vatrenih mogu se vidjeti na svakom koraku.

Grad je u kockicama, a euforija raste kako se približava početak susreta koji će se u Hrvatskoj pratiti u kasnim noćnim satima, točnije od 1 sat iza ponoći.

Grad u kockicama, pjesma ne prestaje

Pred Hrvatskom je težak izazov, ali i prilika za još jednu veliku nogometnu večer. Portugal je snažan protivnik, no Vatreni su već mnogo puta pokazali da u velikim utakmicama znaju biti najbolji kada je najpotrebnije.

Kakva atmosfera vlada u Torontu uoči velikog okršaja Hrvatske i Portugala, pogledajte u nastavku.