Torcida zaustavila utakmicu zbog priotehnike

Hajduk danas s početkom od 18:45 igra protiv Ajaxa na Poljudu na otvaranju ligaške faze UEFA Konferencijske lige.

Bijeli su ligašku fazu izborili nakon 16 godina odigravši prethodno ukupno 8 utakmica u kvalifikacijskim kolima. Krenuo je Hajduk iz 1. kola Europa lige u kojem je prošao slovačku Žilinu da bi u sljedećem kolu u dvomeču ispao od ciparskog Pafosa. Nastavila je naša momčad put do ligaške faze kroz kvalifikacije za Konferencijsku ligu gdje je uvjerljivo svladan litavski Žalgiris, a zatim nakon dvije utakmice i produžetaka u Poljskoj i Rakow.

Sudačka postava za ovu utakmicu dolazi iz Austrije. Glavni je sudac Christian-Petru Ciochirca, pomagat će mu Maximilian Weiss i Michael Obritzberger, a četvrti je sudac Jakob Semler. VAR je sudac Manuel Schuettengruber, a asistent VAR suca Alexander Harkam.

U 75. je minuti Torcida pripremila pirotehnički arsenal, a sudac je zaustavio utakmicu i poslao igrače u svlačionicu, dok je zapad zazviždao na topovske udarce.

U 64. je minuti Torcida podignula novi poruku: "IF YOU'RE LOOKIN' FOR TROUBLE YOU CAME TO THE RIGHT PLACE / IF YOU'RE LOOKIN' FOR TROUBLE JUST LOOK RIGHT IN MY FACE", odnosno "Ako si došao tražiti nevolju, došao si na pravo mjesto / Ako si došao tražiti nevolju, samo pogledaj u moje lice".

U 31. je minuti Torcida istaknula poruku: "A ŠTA DA SE DANAS PONOVI 08.07.2025? / IGRATE SE S VATROM I LJUDSKIM ŽIVOTIMA, NOVI STADION JEDINA JE SOLUCIJA!"

Uoči samog početka susreta, Torcida je priredila fantastičnu koreografiju koja se protezala preko Sjevera, Istoka i dijela Zapada. Na ogradi je Sjevera i Istoka pisalo: "TO ALL YOU BOPPERS OUT THERE, THIS IS THE CITY OF...", a na Istoku je bio lik Ivana Gudelja koji drži srednji prst s torcidašem u pozadini. Na Sjeveru je bilo ispisano "HAJDUK WARRIORS", a poruka bi u cijelosti bila: "Svi vi ulični ratnici tamo, ovo je grad Hajdukovih ratnika".