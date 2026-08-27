Torcida u svom elementu: Nadglasali domaćine i podigli poruku na poljskom

Torcida je za uzvratnu utakmicu Hajduka protiv Rakowa u Poljskoj dobila svega 275 ulaznica, no na tribinama se ipak našao znatno veći broj navijača splitskog kluba.

Dio Hajdukovih navijača uspio je, naime, nabaviti ulaznice za zapadnu tribinu stadiona, pa je prema procjenama „bijele“ u Poljskoj bodrilo oko 500 navijača.

Torcida je bila glasna od samog početka susreta, a tijekom prvog poluvremena navijači su podigli i poruku ispisanu na poljskom jeziku. Točno značenje poruke zasad nije poznato, no pretpostavlja se da je riječ o nadimcima na poljskom jeziku.

Podrška Hajduku nije prestajala tijekom utakmice. Torcida je pjesmom i navijanjem pratila igrače „bijelih“, a unatoč brojčanoj nadmoći domaće publike, Hajdukovi navijači snažno su se čuli na stadionu te su u pojedinim trenucima nadglasali oko pet tisuća domaćih navijača.