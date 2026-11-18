Među brojnim sudionicima današnje kolone sjećanja u Škabrnji bili su i pripadnici Torcide i Tornada Zadar, koji su noseći cvjetne vijence odali počast žrtvama stravičnog zločina počinjenog prije 35 godina. Unatoč snažnoj kiši koja od jutra pada u Ravnim kotarima, dostojanstveni mimohod okupio je velik broj ljudi iz svih krajeva Hrvatske.

Škabrnja je danas ponovno postala mjesto zajedništva, tuge i ponosa. Na 35. obljetnicu stradanja ovog ravnokotarskog mjesta, tisuće ljudi stigle su odati počast civilima i hrvatskim braniteljima ubijenima 18. studenoga 1991. godine.

Među sudionicima kolone sjećanja posebnu su pozornost privukli pripadnici Torcide, najstarije navijačke skupine u Europi, koji su ulicama Škabrnje pronijeli dva velika cvjetna vijenca sa svojim obilježjima.

Prizor dvojice mladića s vijencima, dok se iza njih proteže kolona ljudi s hrvatskim zastavama i kišobranima, jedna je od upečatljivih slika današnjeg obilježavanja. Jedan nosi znak Tornado Zadar, dok drugi nosi znak Torcide.

Ni snažna kiša nije zaustavila kolonu

Od ranih jutarnjih sati Škabrnju prati izrazito loše vrijeme, no kiša nije spriječila brojne građane da sudjeluju u komemoraciji.

U dostojanstvenoj atmosferi, okupljeni su još jednom pokazali koliko je sjećanje na žrtve Škabrnje duboko ukorijenjeno u hrvatskom narodu.

Sudjelovanje Torcide u koloni sjećanja još je jedan primjer povezanosti navijačkih skupina s obilježavanjem važnih datuma iz Domovinskog rata.

Trideset pet godina od tragedije

Dana 18. studenoga 1991. godine pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi počinili su težak zločin nad stanovnicima Škabrnje. Ubijani su civili i hrvatski branitelji, a mjesto je pretrpjelo velika razaranja.

Trideset pet godina poslije, Škabrnja ostaje jedan od najsnažnijih simbola hrvatskog stradanja u Domovinskom ratu.

Današnja kolona sjećanja, u kojoj su rame uz rame hodale različite generacije, još je jednom poslala jasnu poruku: žrtve Škabrnje nisu i nikada neće biti zaboravljene.

A među onima koji su im se danas poklonili bili su i pripadnici Torcide, s vijencima u rukama i poštovanjem prema onima koji su za Hrvatsku položili živote.