Torcida u Domovinskom ratu: U Splitu večeras posebna tribina o važnom dijelu povijesti, poznato tko sve dolazi

U Splitu će se danas, 26. listopada, održati tribina posvećena ulozi Torcide u Domovinskom ratu. Događaj pod nazivom „Hrvatska vas zove“ (9): Torcida u Domovinskom ratu okupit će nekoliko sudionika koji će govoriti o ratnim iskustvima, povijesnim okolnostima i doprinosu pripadnika Torcide tijekom Domovinskog rata.
Tribinu organiziraju Ogranak Matice hrvatske u Splitu i Hrvatska družba povjesničara „Dr. Rudolf Horvat“, a održat će se večeras od 18 do 20 sati u dvorani Dominikanskog samostana, na adresi Hrvojeva 2 u Splitu.
Među sudionicima povjesničari i sudionici Domovinskog rata
Prema najavi organizatora, na tribini će sudjelovati:
- Davor Perković Bosna
- Tonći Jelavić
- Mr. sc. Stjepan Lozo, povjesničar
- Tonći Prlac Prle, autor knjige „Torcida – vaša vira, vaš spas“
Tribina je dio programa „Hrvatska vas zove“, a ovo je njezino deveto izdanje.
U središtu večerašnjeg susreta bit će Torcida i njezina uloga tijekom Domovinskog rata, o čemu će govoriti najavljeni sudionici.
Ulaz slobodan
Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da prisustvuju tribini i poslušaju izlaganja o ovoj temi iz novije hrvatske povijesti.
Ulaz na tribinu je slobodan, a početak je zakazan za 18 sati.