Torcida u Domovinskom ratu: U Splitu večeras posebna tribina o važnom dijelu povijesti, poznato tko sve dolazi

U Splitu će se danas, 26. listopada, održati tribina posvećena ulozi Torcide u Domovinskom ratu. Događaj pod nazivom „Hrvatska vas zove“ (9): Torcida u Domovinskom ratu okupit će nekoliko sudionika koji će govoriti o ratnim iskustvima, povijesnim okolnostima i doprinosu pripadnika Torcide tijekom Domovinskog rata.

Tribinu organiziraju Ogranak Matice hrvatske u Splitu i Hrvatska družba povjesničara „Dr. Rudolf Horvat“, a održat će se večeras od 18 do 20 sati u dvorani Dominikanskog samostana, na adresi Hrvojeva 2 u Splitu.

Među sudionicima povjesničari i sudionici Domovinskog rata

Prema najavi organizatora, na tribini će sudjelovati:

Davor Perković Bosna

Tonći Jelavić

Mr. sc. Stjepan Lozo , povjesničar

, povjesničar Tonći Prlac Prle, autor knjige „Torcida – vaša vira, vaš spas“

Tribina je dio programa „Hrvatska vas zove“, a ovo je njezino deveto izdanje.

U središtu večerašnjeg susreta bit će Torcida i njezina uloga tijekom Domovinskog rata, o čemu će govoriti najavljeni sudionici.

Ulaz slobodan

Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da prisustvuju tribini i poslušaju izlaganja o ovoj temi iz novije hrvatske povijesti.

Ulaz na tribinu je slobodan, a početak je zakazan za 18 sati.