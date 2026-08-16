Torcida stigla u Veliku Goricu: Hajduk ima snažnu podršku s tribina

Hajduk večeras gostuje kod Gorice u 3. kolu SuperSport HNL-a, a Bijeli ni ovoga puta nisu sami. Brojna Torcida stigla je u Veliku Goricu i ispunila gostujući dio tribine.

Navijači Hajduka, većinom odjeveni u bijelo, razvili su brojne zastave i transparente te od početka susreta pružaju glasnu podršku svojoj momčadi.

Prizori s tribina jasno pokazuju da je Torcida u solidnom broju stigla u Veliku Goricu, pa Hajduk i na ovom gostovanju ima snažan vjetar u leđa.

Bijeli u ovom susretu traže svoju prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone, a podrške s tribina definitivno im neće nedostajati.