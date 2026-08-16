Posljedice razornog požara koji je pogodio područje Omiša još se saniraju, a stanovnici pogođenih mjesta pokušavaju se vratiti normalnom životu nakon jedne od najtežih vatrenih stihija posljednjih godina. Iza požara ostale su velike materijalne štete. Stradala je imovina koju su brojne obitelji stvarale godinama, a najteža posljedica svega je izgubljeni ljudski život. Dio ozlijeđenih završio je i u bolnicama, što dodatno svjedoči o razmjerima tragedije koja je pogodila omiški kraj. Na terenu se intenzivno radi na sanaciji štete i čišćenju opožarenog područja. Angažirani su djelatnici HEP-a i njihovi kooperanti, a prema objavljenim informacijama na terenu ih je gotovo 200.

O stanju na požarištu i velikoj akciji sanacije oglasio se i Ante Šušnjar, ministar gospodarstva, koji je posebno istaknuo pomoć koja je stigla iz navijačkih redova. Šušnjar je i u srpnju 2026. na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva naveden kao ministar gospodarstva. Posebno ga je, kako je poručio, razveselilo što se akciji pridružilo pedesetak pripadnika Torcide. Navijači Hajduka organizirano su stigli na pogođeno područje te se stavili na raspolaganje ekipama HEP-a, pomažući u čišćenju terena i uklanjanju posljedica požara.

Unatoč velikim ljetnim vrućinama, volonteri zajedno s radnicima neumorno rade kako bi se život u opožarenim dijelovima omiškog kraja što prije vratio u normalu. Šušnjar se pritom osvrnuo i na poruku koja je u petak stigla sa sjeverne tribine maksimirskog stadiona, gdje su Bad Blue Boysi istaknuli poruku: "Dinamov sjever uz hrvatski jug."

Ministar je upravo tu poruku povezao sa solidarnošću koja se posljednjih dana pokazuje na terenu, poručivši kako u trenucima velikih nesreća navijačke boje i rivalstva moraju pasti u drugi plan. "Kada gore kuće, kada ljudi ostaju bez svega i kada nekome treba ruka, puno je više stvari koje nas spajaju nego onih koje nas dijele", zaključio je Šušnjar, uz poruku da rivalstvo treba ostati ondje gdje mu je i mjesto – na tribinama.

Prizori iz omiškog kraja tako su, usred velike tragedije, pokazali i drugo lice teških trenutaka – zajedništvo i solidarnost ljudi koji su spremni zasukati rukave kada je pomoć najpotrebnija.