Torcida slavila u dramatičnoj utakmici sa sedam golova

Malonogometaši Torcide Biberon ostvarili su vrijednu pobjedu u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog malonogometnog kupa. Splitska momčad u petak je na gostovanju svladala Futsal Istru Pulu rezultatom 4:3 i tako izborila plasman u osminu finala natjecanja.

Nakon neugodnog ulaska u prvenstvenu sezonu, u kojoj su upisali četiri poraza u prva četiri kola, Splićani su u kup-natjecanju pokazali znatno bolje izdanje. U susretu protiv pulskog prvoligaša postigli su četiri pogotka i ostvarili pobjedu koja bi mogla biti važan poticaj za nastavak sezone.

Posebno raspoložen bio je Clavijo, koji je dvaput zatresao protivničku mrežu, u 11. i 33. minuti. U strijelce su se za splitsku momčad upisali i Eterović u 27. minuti te Žuljević u 40. minuti susreta. Domaćini su također pružili snažan otpor. Za Futsal Istru Pulu pogađali su Paus u 18. i 34. minuti te Janež u 38. minuti, no njihova tri pogotka nisu bila dovoljna da spriječe slavlje gostiju iz Splita.

Torcida prekinula niz neuspjeha

Ova pobjeda dolazi u važnom trenutku za splitsku momčad, koja se na početku nove sezone SuperSport Hrvatske malonogometne lige suočila s velikim problemima. Torcida je u prva četiri prvenstvena kola ostala bez bodova, a posljednji poraz doživjela je 24. listopada na Gripama, kada je od nje rezultatom 4:2 bilo bolje makarsko Novo Vrijeme.