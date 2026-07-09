Torcida skandirala Ivi Begi

Hajduk danas od 20 sati na Poljudu igra protiv slovačke Žiline prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a trenutačni je rezultat 2:0.

Ovo je drugi put da se Hajduk i Žilina susreću na europskom putu. U prvom navratu, 2009. godine, ova dva kluba igrala su 3. kolo kvalifikacija za Europsku ligu, a dalje je prošla Žilina s ukupnih 2:1.

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Uzvratni susretu u Žilini igrat će se 16. srpnja s početkom u 20:30.

U 52. se minuti Torcida porukom oprostila od bivšeg igrača, Ive Bege koji je preminuo 24. svibnja. Ivo Bego, osim po vrhunskim igrama u obrambenom redu Bijelih, ostao je i zapamćen kada se u ožujku 2014. sukobio se sa Zdravkom Mamićem u svečanoj loži na Poljudu.

Torcida se tom porukom prisjetila legendarnog igrača: "OPET BIH UDARIO MAMIĆA! / NEK' ME IZBACE, IDEM NA SJEVER S TORCIDOM / IVO BEGO POČIVAJ U MIRU".

Nakon toga skandirali su "Ivo Bego!" te "Hajdučko srce!"