Torcida Shop predstavili posebnu majicu za Oluju. Poznata cijena

Torcida Shop od sutra u svoju ponudu uvodi prigodni paket povodom obilježavanja vojno-redarstvene operacije Oluja.

Kako su objavili na svojim društvenim mrežama, kupci će moći kupiti majicu "Oluja" i malu zastavu Republike Hrvatske po cijeni od 25 eura.

Prodaja počinje sutra u svim Torcida Shop poslovnicama, dok će se u srijedu proizvodi moći kupiti i na prodajnom mjestu u Kninu, gdje se tradicionalno obilježava obljetnica operacije Oluja.

Iz Torcida Shopa napominju kako će se komplet, ako ne bude rasprodan tijekom idućih tjedan dana, odnosno nakon Hajdukove utakmice protiv Istre, naknadno naći i u ponudi njihovog web shopa.