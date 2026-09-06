Torcida se prisjetila preminulog navijača Hajduka i Zadra

Hajduk danas od 18 sati igra protiv Rudeša u Velikoj Gorici utakmicu 6. kola SuperSport HNL.

Bijeli se uoči ove utakmice nalaze na četvrtom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 10 bodova. Momčad trenera Garcije nalazi se u nizu od tri uzastopne prvenstvene pobjede, a posljednju od njih ostvarili su u nedjelju svladavši Lokomotivu s 2:0 u uvjerljivoj predstavi na Poljudu.

Rudeš, kojeg vodi trener Alen Peternac, trenutačno drži osmu poziciju prvenstvene tablice s tri osvojena boda u pet odigranih susreta. U posljednjem kolu s 2:0 poraženi su od Varaždina u gostima.

Glavni je sudac utakmice Antonio Škobić iz Osijeka, pomagat će mu Luka Kurtović iz Osijeka i Filip Đerđ iz Darde, a četvrti je sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR je sudac Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

U prvom je dijelu Torcida istaknula poruku posvećenu preminulom navijaču, Mariju Grabovcu. Na poruci je pisalo: "MENTALITET ULTRA I FAJTERSKI GARD, ŽIVOT ZA BIJELE I ZADAR GRAD / MARIO GRABOVAC 2020-2026". Navijači su se time prisjetili preminula navijača koji je pronađen mrtav u Zadru 2020. godine, a bio je navijač KK Zadra i Hajduka.