Torcida se oglasila o Poljudu i poslala poruku Vladi: "S naše strane kompromisa nema"

Klub navijača Hajduka Torcida oglasio se priopćenjem o budućnosti Poljuda, mogućoj obnovi postojećeg stadiona i izgradnji novog. Uputili su i oštru poruku Vladi, premijeru te splitskoj gradskoj vlasti, poručivši da za njih obnova dotrajalog Poljuda nije odgovarajuće dugoročno rješenje.

U priopćenju Torcida problematizira i status Poljuda kao zaštićenog kulturnog dobra. Navode da je stadion taj status dobio 2015. godine te tvrde da je razlog bio povlačenje europskih sredstava za njegovu obnovu.

"Sredstva koja su tada uprihođena nikad nisu utrošena na sanaciju Poljuda", tvrde iz Torcide.

Traže novi stadion, a ne "ušminkavanje" Poljuda

Navijači smatraju da ulaganje u obnovu postojećeg stadiona nema dovoljno ekonomsko ni sportsko opravdanje.

"Inicijativa da se na postojeći, dotrajali stadion ide s nekakvim 'ušminkavanjem' nema ni kulturno ni ekonomsko uporište", navode.

Prema njihovom stavu, obnovljeni Poljud ne može Hajduku pružiti iste mogućnosti kao potpuno novi stadion. Tvrde da bi upravo novi objekt klubu omogućio stvaranje dodatnih prihoda te povećao njegovu konkurentnost.

Nezadovoljni su i dosadašnjim tempom donošenja odluka. Kritizirali su splitskog gradonačelnika zbog osnivanja komisija i radnih skupina za koje tvrde da dosad nisu ponudile konkretna rješenja.

Oštra poruka Plenkoviću

U nastavku priopćenja Torcida se izravno obrušila na premijera Andreja Plenkovića, kritizirajući njegov odnos prema Splitu i pitanju stadiona.

Poručili su kako ne pristaju na rješenje prema kojem bi Zagreb dobio nove stadione, dok bi se u Splitu postojeći Poljud samo obnavljao.

"Gospodo, s naše strane kompromisa nema, neka vam jedna stvar bude kristalno jasna: do zadnjeg centa kojeg ćete usmjeriti Dinamu i Zagrebu, uložit ćete u Hajduk i Split", stoji u priopćenju.

"Ako se u Zagrebu grade dva nova, dva nova će se graditi Splitu"

Torcida traži jednak tretman Splita i Zagreba kada je riječ o javnom financiranju sportske infrastrukture.

"Ako se Zagrebu i Dinamu, kao najljućem rivalu, grade dva nova stadiona financirana isključivo javnim novcem, dva nova će se graditi Splitu i Hajduku", poručili su.

Mogućnost da se umjesto izgradnje novog stadiona Poljud samo obnovi odbacuju uz poruku Vladi da takvo rješenje za njih nije prihvatljivo.

Priopćenje završavaju latinskom porukom "Paritas aut bellum", odnosno "Jednakost ili rat".