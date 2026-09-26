Torcida se oglasila 36 godina nakon scene koja je obišla Jugoslaviju: "Jasno smo pokazali što mislimo"

Torcida se danas prisjetila jednog od najupečatljivijih događaja u svojoj povijesti, koji se odigrao 26. rujna 1990. godine na Poljudu, tijekom prvenstvenog dvoboja Hajduka i beogradskog Partizana.

"Na današnji dan, 26.09.1990., prije 36 godina, Torcida je zapalila jugoslavensku zastavu na Poljudu. Dan kada je Torcida jasno pokazala što misli", objavili su iz Torcide.

Derbi prekinut u 73. minuti

Tog 26. rujna 1990. godine Hajduk je na Poljudu igrao protiv Partizana u osmom kolu prvenstva. Beogradska momčad u Split je stigla predvođena trenerom Milošem Milutinovićem, dok je Hajduk vodio Luka Peruzović.

U 73. minuti utakmice Partizan je vodio 2:0 kada je dio Hajdukovih navijača sa sjeverne tribine prešao ogradu i utrčao na travnjak. Susret je tada praktički bio završen. Navijači su potom stigli do prostora iznad poljudskog semafora, skinuli jugoslavensku zastavu i zapalili je, dok se stadionom orilo "Hrvatska, Hrvatska" i "A sad adio".

"Dogovorili smo se da ćemo ući na teren bez obzira na rezultat"

O događaju je godinama poslije govorio i tadašnji predsjednik Torcide Stipe Hajduk Valenta. Prema njegovim riječima, ulazak na teren nije bio posljedica rezultata utakmice, nego unaprijed dogovoren potez navijača.

Objasnio je kako je namjera bila skinuti i zapaliti jugoslavensku zastavu te na taj način izraziti želju za samostalnom i slobodnom Hrvatskom. Događaj se zbio u iznimno napetom političkom i sigurnosnom razdoblju, nekoliko mjeseci nakon početka pobune dijela srpskog stanovništva i postavljanja barikada u dijelovima tadašnje Hrvatske.

Fotografije i snimke zapaljene zastave na Poljudu ostale su jedan od najpoznatijih prizora iz završnog razdoblja jugoslavenske nogometne lige i vremena neposredno prije Domovinskog rata. Dio pripadnika Torcide koji su tih godina bili na tribinama kasnije je sudjelovao i u obrani Hrvatske, a neki od njih izgubili su život tijekom Domovinskog rata.

Točno 36 godina kasnije Torcida je kratkom objavom ponovno podsjetila na događaj koji je ostao duboko zapisan u povijesti navijačke skupine. "Dan kada je Torcida jasno pokazala što misli", poručili su.