Torcida se oglasila 36 godina nakon scene koja je obišla Jugoslaviju: "Jasno smo pokazali što mislimo"

Torcida se danas prisjetila jednog od najupečatljivijih događaja u svojoj povijesti, koji se odigrao 26. rujna 1990. godine na Poljudu, tijekom prvenstvenog dvoboja Hajduka i beogradskog Partizana.
"Na današnji dan, 26.09.1990., prije 36 godina, Torcida je zapalila jugoslavensku zastavu na Poljudu. Dan kada je Torcida jasno pokazala što misli", objavili su iz Torcide.
DAN KADA JE POLJUD ERUPTIRAO Torcida prekinula derbi s Partizanom i zapalila jugoslavensku zastavu
Derbi prekinut u 73. minuti
Tog 26. rujna 1990. godine Hajduk je na Poljudu igrao protiv Partizana u osmom kolu prvenstva. Beogradska momčad u Split je stigla predvođena trenerom Milošem Milutinovićem, dok je Hajduk vodio Luka Peruzović.
U 73. minuti utakmice Partizan je vodio 2:0 kada je dio Hajdukovih navijača sa sjeverne tribine prešao ogradu i utrčao na travnjak. Susret je tada praktički bio završen. Navijači su potom stigli do prostora iznad poljudskog semafora, skinuli jugoslavensku zastavu i zapalili je, dok se stadionom orilo "Hrvatska, Hrvatska" i "A sad adio".
"Dogovorili smo se da ćemo ući na teren bez obzira na rezultat"
O događaju je godinama poslije govorio i tadašnji predsjednik Torcide Stipe Hajduk Valenta. Prema njegovim riječima, ulazak na teren nije bio posljedica rezultata utakmice, nego unaprijed dogovoren potez navijača.
Objasnio je kako je namjera bila skinuti i zapaliti jugoslavensku zastavu te na taj način izraziti želju za samostalnom i slobodnom Hrvatskom. Događaj se zbio u iznimno napetom političkom i sigurnosnom razdoblju, nekoliko mjeseci nakon početka pobune dijela srpskog stanovništva i postavljanja barikada u dijelovima tadašnje Hrvatske.
Fotografije i snimke zapaljene zastave na Poljudu ostale su jedan od najpoznatijih prizora iz završnog razdoblja jugoslavenske nogometne lige i vremena neposredno prije Domovinskog rata. Dio pripadnika Torcide koji su tih godina bili na tribinama kasnije je sudjelovao i u obrani Hrvatske, a neki od njih izgubili su život tijekom Domovinskog rata.
Točno 36 godina kasnije Torcida je kratkom objavom ponovno podsjetila na događaj koji je ostao duboko zapisan u povijesti navijačke skupine. "Dan kada je Torcida jasno pokazala što misli", poručili su.