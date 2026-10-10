Torcida pripremila koreorgafiju preko cijelog Sjevera

Hajduk danas s početkom od 15 sati igra protiv Dinama na Poljudu utakmicu 9. kola SuperSport HNL.

Uoči prvog derbija u aktualnoj sezoni obje momčadi imaju po 16 bodova na vrhu tablice s tim da Dinamo ima i utakmicu manje. Bijeli su tijekom reprezentativne pauze odigrali prijateljski ogled s Croatijom u Zmijavcima u kojem su pobijedili rezultatom 3:0.

U derbiju ne može nastupiti kapetan Dinama Josip Mišić koji je u utakmici s Lokomotivom dobio izravni crveni karton, a kod Hajduka nema Pajazitija te Brajkovića i Ivušića.

Glavni je sudac utakmice Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, pomagat će mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Ivan Starčević iz Bjelovara, a četvrti je sudac Dario Bel iz Osijeka. VAR je sudac Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

Uoči samog početka susreta, Torcida je još jednom pripremila koreografiju. Na ogradi Sjevera , u standardnim bojama Hajduka, crvenoj i plavoj. Koreografija je prikazivala Dina Dvornika s bejzbol palicom na kojoj piše "NIŠTA KONTRA SPLITA".