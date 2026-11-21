Torcida je uputila poziv najmlađim navijačima Hajduka da se u nedjelju, 22. studenoga, okupe na Poljudu i sudjeluju u izradi posebne hajdučke poruke koja će biti podignuta na utakmici Hajduka i belgijskog Sint-Truidensea.

Okupljanje je zakazano za 10 sati ispred ulaza na sjevernu tribinu Poljuda, a poziv je posebno upućen djeci koja će moći prisustvovati europskom susretu u četvrtak.

Poseban zadatak za najmlađe hajdukovce

"Pozivamo male navijače Hajduka, a naročito one koje će biti u mogućnosti prisustvovati utakmici Hajduk – Sint-Truidense, da sutra (nedjelja, 22.11.) na Poljudu ispred ulaza na sjevernu tribinu od 10:00h sudjeluju u izradi Hajdučke poruke. Poruka će biti dignuta na samoj utakmici u četvrtak od strane djece", poručili su iz Torcide.

Organizatori su ujedno naglasili kako bi svi sudionici trebali doći u odjeći prikladnoj za bojanje, s obzirom na to da će djeca aktivno sudjelovati u izradi poruke.

Poziv su zaključili dobro poznatim navijačkim stihom: "Volin te Hajduče, otkad znam za sebe!"