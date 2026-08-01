Torcida pozvala na veliki mimohod u Kninu povodom 31. obljetnice Oluje: "Pošaljimo snažnu poruku zajedništva"

Torcida Split pozvala je hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, navijačke skupine te sve građane da im se pridruže na mimohodu u Kninu povodom obilježavanja 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja.

U objavi na društvenim mrežama podsjetili su kako je mimohod pokrenut prije nekoliko godina na inicijativu hrvatskih branitelja iz njihovih redova, s ciljem da se na dostojanstven način oda počast najvećoj pobjedi u Domovinskom ratu i očuva sjećanje na hrvatske branitelje.

Iz Torcide ističu da je želja organizatora bila da uspomena na Oluju i vrijednosti za koje su se hrvatski branitelji borili ostanu trajno sačuvane te prenesene budućim generacijama.

Naglašavaju i kako iz godine u godinu mimohod okuplja sve veći broj sudionika, što, kako navode, pokazuje da zajedništvo, domoljublje i poštovanje prema braniteljima i dalje imaju snažno mjesto među hrvatskim narodom.

Ovogodišnji mimohod održat će se u srijedu, 5. kolovoza, u Kninu. Okupljanje sudionika predviđeno je u 18 sati na parkiralištu ispred vojarne "Andrija Matijaš Pauk", odakle će krenuti mimohod.

Iz Torcide su zahvalili svima koji su prethodnih godina sudjelovali u obilježavanju obljetnice Oluje te izrazili uvjerenje da će ovogodišnje okupljanje biti najbrojnije dosad.