Klub navijača Hajduka Torcida i ove će godine tradicionalnim mimohodom odati počast žrtvama Vukovara i Škabrnje te svim poginulim, nestalim i stradalim u Domovinskom ratu.

Pod sloganom „Vječan ko narod ponosno stoji!“, Torcida je pozvala sve navijače, građane Splita i ljude dobre volje da se u srijedu, 18. studenoga 2026. godine, pridruže zajedničkom obilježavanju Dana sjećanja.

Okupljanje je predviđeno u 19:30 sati na početku Vukovarske ulice, kod spomenika Dječak s luminom, odakle će okupljeni krenuti prema muralima posvećenima Gradu heroju i njegovim braniteljima.

Iz Torcide pozivaju sve sudionike da sa sobom ponesu lampione te da se mimohodu pridruže u tišini, zajedništvu i dostojanstvu.

„U spomen na žrtve Vukovara i Škabrnje, na sve poginule, nestale i stradale u Domovinskom ratu, KNH Torcida i ove će godine dostojanstveno odati počast svima koji su svoje živote utkali u temelje slobodne Hrvatske“, poručili su iz Torcide.

Naglasili su kako je cilj mimohoda očuvati sjećanje na žrtvu hrvatskih branitelja i civila te prenijeti istinu o njihovoj hrabrosti budućim generacijama.

„Ponesite lampione i pridružite nam se u tišini, zajedništvu i dostojanstvu, kako bismo još jednom pokazali da sjećanje na njihovu žrtvu ne blijedi i da će se istina o njihovoj hrabrosti prenositi generacijama koje dolaze“, stoji u pozivu Torcide.