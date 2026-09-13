Torcida skandirala popularnom Rambu

Nogometaši Hajduka večeras s početkom od 20 sati igraju protiv Slaven Belupa na Poljudu utakmicu 7. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli uoči ovog susreta drže drugo mjesto prvenstvene tablice s 13 osvojenih bodova, isto koliko ima i trećeplasirani Dinamo te četvrtoplasirani Varaždin.

Momčad trenera Gonzala Garcije upisala je pobjede u posljednje četiri prvenstvene utakmice, a posljednji susret odigrala je u utorak u Kupu, na gostovanju kod Vardarca kojeg je svladala rezultatom 2:0.

U 59. je minuti Torcida istaknula novi transparent posvećen Denisu Gotovcu, popularnom Rambu. Na transparentu je pisalo: "SVI ČETNICI ŠTO SU HTJELI DIO LIJEPE NAŠE, / PAMTIT ĆE SPLITSKE CRNOKOŠULJAŠE / DENIS GOTOVAC - RAMBO ZAUVIK S NAMA!"

U 22. je minuti Torcida poslala poruku podrške Miši, koji je pretrpio ozljedu nakon skoka u more: "ČEKA TE TVOJ SJEVER, DRŽI NAM SE MIŠE!"