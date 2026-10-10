Torcida poslala poruku navijačima uoči derbija s Dinamom. Unatoč nevremenu pripremaju koreografije

Poljud će danas od 15 sati biti središte hrvatskog nogometa. Hajduk i Dinamo odmjerit će snage u najvećem derbiju domaćeg prvenstva, a uoči susreta oglasila se i Torcida s važnom porukom za navijače koji dolaze na sjevernu tribinu.

Unatoč nepovoljnoj vremenskoj prognozi i najavljenom nevremenu u Splitu, najvjerniji Hajdukovi navijači ne odustaju od planirane koreografije kojom će dodatno obilježiti veliki okršaj Bijelih i Modrih.

Torcida uputila važne upute navijačima

Kako bi koreografija bila izvedena prema planu, iz Torcide su pozvali navijače da na tribinu dođu ranije i pridržavaju se uputa organizatora.

„Usprkos najavljivanom nevremenu, današnji derbi upotpunit će se koreografijom. Kako bi izvedba bila što uspješnija, bitno je da se na tribinu uđe što ranije i da se sva mjesta na kojima se nalaze kartoni popune barem pola sata prije početka utakmice. Slušajte upute ljudi zaduženih za izvođenje“, poručili su iz Torcide.

To znači da bi mjesta na kojima su postavljeni kartoni trebala biti popunjena najkasnije do 14.30 sati.

Poljud se priprema za veliki derbi

Susreti Hajduka i Dinama redovito privlače velik broj navijača, a koreografije Torcide već su godinama jedan od prepoznatljivih dijelova atmosfere na Poljudu.

Ovoga puta ni mogućnost lošeg vremena nije promijenila planove navijačke skupine, koja želi da tribina bude spremna za početak utakmice.

Zbog očekivanog velikog broja gledatelja i posebnih sigurnosnih mjera moguće su gužve na prilazima stadionu, pa se navijačima preporučuje pravovremen dolazak.

Veliki derbi Hajduka i Dinama počinje u 15 sati.