Torcida ponovno pripremila pirotehnički arsenal, zapalili su i krpu

Hajduk danas s početkom od 18:30 sati igra protiv Lokomotive na Poljudu utakmicu 5. kola SuperSport HNL-a, a Bijeli trenutačno vode 2:0.

Bijeli u ovaj susret ulaze nakon velike pobjede nad Rakowom u Poljskoj kojom je osiguran plasman u Konferencijsku ligu. Momčad trenera Garcije do slavlja je stigla u produžecima, odnosno nakon više od 120 odigranih minuta pobijedivši rezultatom 3:2.

Glavni je sudac utakmice Ivan Vukančić iz Benkovca, pomagat će mu Ivan Starčević iz Bjelovara i Luka Pajić iz Rijeke, a četvrti je sudac je Mateo Erceg iz Benkovca. VAR je sudac Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Luka Kurtović iz Osijeka.

U 75. je minuti Torcida tradicionalno pripremila svoj pirotehnički arsenal. Zasjao je Sjever, a netom prije zapalili su krpu Sparte Prag.

U 58. je minuti na istoku osvanula poruka za preminulog navijača Hajduka Boška Radića. Na poruci je pisalo: "BESKRAJNOM LJUBAVI I OSMIJEHOM SA NEBA, / NA SVOG HAJDUKA NIKOME NE DAJ. / BOŠKO RADIĆ BOKE 1958-2026".