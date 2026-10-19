Torcida podigla političku buru, a sada se oglasio splitski HSP: "Tek kada se ljevica očituje o zločincu Josipu Brozu Titu može govoriti i o drugim temama!"

Hrvatska stranka prava (HSP), Podružnica Split, oglasila se priopćenjem povodom aktualnih događanja vezanih uz Torcidu i reakcija koje su uslijedile u političkom i javnom prostoru. Iz splitskog HSP-a oštro su kritizirali predstavnike lijevog političkog spektra, optužujući ih za selektivno bavljenje pojedinim društvenim temama.

U priopćenju koje potpisuje predsjednik splitske podružnice Marijo Popović posebno se osvrću na pitanje statusa Josipa Broza Tita kao počasnog građanina Splita, poručujući da bi se politička ljevica najprije trebala očitovati o toj temi.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelost:

- Tek kada se ljevica očituje o zločincu Josipu Brozu Titu može govoriti i o drugim temama!

Posljednjih dana svjedoci smo nečega što do sada zapravo možda nije bilo ni viđeno u javnom i medijskom prostoru u našoj domovini. Naime, drugarice i drugovi i s lijevog političkog spektra (Možemo, SDP, Centar, Puhovski…) uz potporu društvenih elita i velikog dijela medija ujedinili su se i ne prestaju govoriti isključivo o jednoj temi i to na svoj specifičan, antihrvatski način. Govore o temi Torcide za koju su oni odlučili da to bude tema broj jedan u medijskom i cjelokupnom javnom prostoru. Podsjećamo ih da su nedavno imali priliku u Splitu reagirati na inicijativu Hrvatske stranke prava po pitanju titule počasnog građanina Splita koju nosi njihov nikad prežaljeni vođa Josip Broz Tito, ali iz sebi, a možda i svima nama poznatih razloga ostali su šutke. Iz svih njihovih reakcija i nastupa još je uvijek itekako vidljiva žal za tvorevinom Jugoslavijom u koju očito još uvijek vjeruju. Samo da podsjetimo, riječ je o jednom od najvećih zločinaca u povijesti čovječanstva, što nismo mi proizvoljno rekli, već tako tvrde mnogobrojni relevantni svjetski izvori, a dokaza koji idu u prilog tome uistinu ne nedostaje.

Ovim putem im poručujemo da tek kada se izjasne o zločincu Josipu Brozu Titu kao počasnom građaninu Grada Splita mogu govoriti i o nekim drugim temama, a do tada njihovo jeftino populističko političko mešetarenje kao i navodna borba za ljudska prava ne bi trebali biti niti malo relevantni - stoji u priopćenju kojeg potpisuje Predsjednik Podružnice Split, Marijo Popović.