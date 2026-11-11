Torcida organizira odlazak u Vukovar: Objavljeni termini prijava i cijena prijevoza

Klub navijača Torcida Split organizira autobusni prijevoz u Vukovar povodom obilježavanja 18. studenoga, Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Navijači Hajduka i ove će godine imati priliku sudjelovati u Koloni sjećanja te odati počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata.

Pod naslovom „I nikada narod zaboravit neće Vukovar”, Torcida je objavila obavijest o organiziranom putovanju u grad heroj.

„Povodom obilježavanja 18. studenoga, Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, Torcida organizira prijevoz autobusima za Vukovar kako bismo sudjelovanjem u Koloni sjećanja zajedno odali počast svim hrvatskim braniteljima i žrtvama koje su svoje živote položile za slobodu naše Domovine”, poručili su iz Torcide.

Polazak 17. studenoga, cijena prijevoza 50 eura

Prema objavljenim informacijama, polazak autobusa predviđen je za utorak, 17. studenoga, u večernjim satima, dok je povratak planiran u srijedu, 18. studenoga, nakon završetka službenog obilježavanja.

Cijena organiziranog autobusnog prijevoza iznosi 50 eura po osobi.

Prijave u Klubu navijača Torcida Split

Prijave i uplate primat će se u prostorijama Kluba navijača Torcida Split u dva termina:

Četvrtak, 12. studenoga

Petak, 13. studenoga

Sve dodatne informacije o organizaciji putovanja, vremenu polaska i ostalim detaljima sudionici će dobiti prilikom prijave i uplate.

Organiziranim odlaskom u Vukovar Torcida poziva svoje članove i ostale zainteresirane da sudjelovanjem u Koloni sjećanja odaju počast žrtvama Vukovara, Škabrnje i Domovinskog rata.