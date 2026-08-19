Torcida: "Nema mobitela, nema alibija - odvedimo Bijele u Europu!"

Četiri godine čekanja na play-off, čak 16 godina bez grupne faze europskog natjecanja i večer koja bi mogla usmjeriti cijelu Hajdukovu sezonu. Uoči sutrašnjeg dvoboja play-offa Konferencijske lige protiv poljskog Rakowa na Poljudu, oglasila se Torcida Split i poslala snažnu poruku svim navijačima Bijelih.

Najvatreniji Hajdukovi navijači ne skrivaju koliko važnom smatraju utakmicu koja slijedi. Nakon godina europskih razočaranja, poručuju kako je stigao trenutak da se skine veliki uteg sa srca hajdučkog puka. "Četiri godine je prošlo od posljednjeg play-offa, 16 godina od posljednje grupne faze. Iza nas su četiri godine sramotnih poraza i raznoraznih 'jadnih' izleta. Uteg je to na srcu svih navijača za koji je došao trenutak da se skine", poručili su iz Torcide.

Jasna poruka

Atmosfera u Splitu već danima raste, a Torcida naglašava kako pobjeda ne smije biti samo zadatak igrača na travnjaku. Od navijača na svim tribinama traže maksimalnu podršku od prve do posljednje minute. "Sutra je dan i utakmica koja se iščekuje s mnoštvom emocija, onih s kojima se posljednjih dana budimo i idemo spavati. I baš zato je ovo utakmica koja mora biti pobjeda svih nas, kako na terenu tako i na tribini."

Posebno su pozvali navijače da sve frustracije i nezadovoljstva ostave izvan stadiona. "Ostavimo frustracije, nezadovoljstva i zvižduke doma, a podrška neka bude od prvog sučevog zvižduka do zadnjeg, na svakoj tribini, svaki pojedinac, svaki dlan, svako grlo. Sve to treba Hajduku u ovoj utakmici i danu koji mora završiti pobjedonosno."

Torcida je poslala i jasnu poruku svima koji sutra dolaze na Poljud - mobiteli i snimanje trebali bi ostati u drugom planu. Traže glas, dlanove i šalove. "Nema alibija, nema mobitela i snimanja, samo glas, dlan i šal u ruke. Budite svjesni važnosti utakmice."

Sjever se, poručuju, već pripremio za ono što slijedi, a isto očekuju i od ostatka stadiona. "Ekipa sa sjevera je spremna i svjesna, ovaj put to očekujemo i od svih ostalih."

"S istoka, zapada i sjevera"

Navijačima koji će utakmicu pratiti sa sjeverne tribine upućen je i važan poziv - na stadion trebaju doći ranije zbog pripreme koreografije. "Bitno je da dođete sat vremena ranije na sjevernu tribinu radi uspješne izvedbe koreografije."

Na kraju objave Torcida je poručila kako riječi više nisu dovoljne. Poljud, prema njihovoj poruci, mora postati jedan glas koji će Hajduk gurati prema Europi. "Nemojmo dopustiti da sve ove riječi budu patetični pucanj u prazno. Odvedimo Bijele u Europu!

S istoka, zapada i sjevera!"