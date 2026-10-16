Torcida navodno presrela i pretukla navijače Ajaxa nakon utakmice: Nizozemci ostali bez najvažnijih transparenata?

Velika pobjeda Hajduka protiv Ajaxa rezultatom 2:1 dobila je novi nastavak izvan nogometnog terena. Na navijačkim stranicama i društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da su pripadnici Torcide nakon utakmice napali gostujuće navijače i oduzeli im nekoliko važnih transparenata i zastava.

Informacije zasad nisu službeno potvrđene, a temelje se na snimkama zaslona poruka koje se dijele među navijačima. Prema tim objavama, incident se dogodio nakon susreta na Poljudu, kada su se navijači nizozemskog kluba vraćali s utakmice.

Navodno ostali bez glavnih navijačkih obilježja

U porukama koje kruže internetom spominje se gubitak transparenata povezanih s nekoliko Ajaxovih navijačkih skupina.

Jedna od objavljenih poruka navodi da je Torcida presrela mladića koji je kod sebe imao gotovo sve transparente.

„Loše vijesti, dečki. Torcida ne spava. Sinoć su presreli i opljačkali mladića koji je kod sebe imao skoro sve transparente”, stoji u poruci koja se pripisuje nizozemskim navijačima.

Prema istom navodu, među oduzetim predmetima nalazili su se transparenti i zastave skupina TUM, F-Side, Paddy i UA.

Za organizirane navijačke skupine transparenti imaju posebno simboličko značenje jer predstavljaju njihov identitet i pripadnost. Zbog toga se vijesti o njihovu mogućem oduzimanju brzo šire navijačkim krugovima.

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Druga verzija: Presreli ih dok su bili u taksiju

Na društvenim mrežama pojavila se i drugačija verzija navodnog napada.

Prema toj poruci, dvojica Ajaxovih navijača nalazila su se u taksiju kada ih je na semaforu zaustavila skupina napadača.

„Dva mladića bila su u taksiju. Grupa ih je presrela na semaforu. Prebili su ih u taksiju i pretražili sve torbe”, navodi se u poruci.

Autori tih tvrdnji također spominju oduzimanje transparenata F-Sidea, UA-e, Paddyja i TUM-a.

Iako se dvije verzije razlikuju u opisu okolnosti, obje govore o navodnom napadu na gostujuće navijače i nestanku njihovih navijačkih obilježja.

Važno je naglasiti da autentičnost poruka, kao ni okolnosti navodnog napada, zasad nisu neovisno potvrđene. Nema ni službene potvrde da su transparenti doista oduzeti na opisani način.

Utakmicu već obilježili brojni incidenti

Informacije o mogućem napadu pojavile su se nakon susreta koji je, unatoč Hajdukovoj pobjedi, ostao u sjeni niza incidenata.

Uoči utakmice, tijekom organiziranog kortea Torcide prema Poljudu, iz dijela navijačke povorke čuli su se nacistički i antisemitski povici. Zbog tih događaja policija je pokrenula postupanja radi identifikacije odgovornih osoba.

Ni sama utakmica nije prošla bez prekida. Zbog velike bakljade i bacanja pirotehničkih sredstava s tribina susret je bio zaustavljen na približno petnaest minuta.

Hajduk je na kraju slavio s 2:1, no događaji prije, tijekom i navodno nakon utakmice nastavili su izazivati reakcije i rasprave među navijačima.

Ostaje za utvrditi jesu li tvrdnje o napadu na Ajaxove navijače i oduzimanju transparenata točne te hoće li nadležna tijela potvrditi da se takav incident dogodio.