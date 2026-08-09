Torcida nakon susreta skandirala Upravi, ali i predsjedniku Biliću

Hajduk je danas od 21 sat na Poljudu igrao protiv Istre utakmicu 2. kola SHNL-a, a Bijeli su u posljednjim sekundama utakmice primili izjednačujući gol i upisali remi, 2:2.

Nakon posljednjeg je sučevog zvižuduka publika ekspresno krenula prema izlazima, dio je navijača zviždao, a potom je nastupila Torcida.

Navijači su sa Sjevera krenuli skandirati "Uprava, odlazi!" što je dio publike ispratio zvižducima, a potom su skadnirali i predsjedniku Biliću govoreći: "Biliću, Turčine, napuši se kur*ine!" Od dijela su navijača dobili podršku, a od dijela negodovanje koje su izrazili zvižducima.