Torcida krenula prema Poljudu u korteu

Hajduk danas s početkom od 18:45 igra protiv Ajaxa na Poljudu na otvaranju ligaške faze UEFA Konferencijske lige.

Bijeli su ligašku fazu izborili nakon 16 godina odigravši prethodno ukupno 8 utakmica u kvalifikacijskim kolima. Krenuo je Hajduk iz 1. kola Europa lige u kojem je prošao slovačku Žilinu da bi u sljedećem kolu u dvomeču ispao od ciparskog Pafosa. Nastavila je naša momčad put do ligaške faze kroz kvalifikacije za Konferencijsku ligu gdje je uvjerljivo svladan litavski Žalgiris, a zatim nakon dvije utakmice i produžetaka u Poljskoj i Rakow.

Sudačka postava za ovu utakmicu dolazi iz Austrije. Glavni je sudac Christian-Petru Ciochirca, pomagat će mu Maximilian Weiss i Michael Obritzberger, a četvrti je sudac Jakob Semler. VAR je sudac Manuel Schuettengruber, a asistent VAR suca Alexander Harkam.

Split je ispunjen navijačim rekvizitima, sve odiše u znaku Bijelih, a Torcida je organizirala korteo uoči ove utakmice. Navijači su Bijelih krenuli od Plavog stabla prema Poljudu.