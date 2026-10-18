Torcida još jednom zapalila pirotehnički arsenal

Hajduk danas s početkom u 15 sati igra protiv Varaždina utakmicu 10. kola SuperSport HNL.

Ovo je dvoboj dvije vodeće momčadi prvenstva. Hajduk drži prvo mjesto prvenstvene tablice s 19 osvojenih bodova, dok je Varaždin drugi s bodom manje. Iza Bijelih je sjajan tjedan u kojem su najprije pobjedom u derbiju s Dinamom preuzeli vodeću poziciju, a zatim su na otvaranju ligaške faze Konferencijske lige u četvrtak svladali nizozemski Ajax.

Glavni je sudac utakmice Dario Bel iz Osijeka, pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Toni Kontrec iz Osijeka, a četvrti je sudac Marko Crnojević iz Novske. VAR je sudac Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Zdenko Lovrić iz Đakova.

U 70. je minuti Torcida zapalila nekoliko bengalki i dimnih kutija, a dim se brzo raščistio.

U 20. je minuti Torcida podignula transparent na kojem je pisalo: "BLAGO ZADRO 1944.-1991." te potom skandirala "Blago Zadro".

Današnju je pažnju publike prije susreta privukao Sjever. Naime, na ogradi tribine bila su samo četiri obilježja, dok je intače ograda standardno popunjena. Navijači koji su došli na poluprazni sjever, popeli su se uz sami vrh tribine.



