Torcida izvadila pirotehnički arsenal i dodatno ugrijala Poljud

Hajduk danas s početkom od 21 sat igra protiv Istre 1961 na Poljudu u okviru 2. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli su se u petak vratili u Split iz Vilniusa gdje su prethodnog dana s 5:2 svladali Žalgiris u prvom susretu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Bilo je to ujedno i treće uzastopno gostovanje za Hajdukovu momčad.

U prvoj prvenstvenoj utakmici Hajduk je poražen na gostovanju kod Varaždina rezultatom 2:1 te danas traži prve bodove u SuperSport HNL-u, a trener Garcia na raspolaganju i dalje nema ozlijeđenog Brajkovića.

Istra je, koju u ovoj sezoni vodi španjolski stručnjak Javier Cabello, u prvoj utakmici poražena s 3:2 od Lokomotive na domaćem terenu.

Glavni je sudac utakmice Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Stipe Brajković iz Šibenika i Vinko Podrug iz Zagreba, a četvrti je sudac Filip Dragašević iz Zagreba. VAR je sudac Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Dario Kulušić iz Šibenika.

U 70. je minuti Torcida već tradicionalno pripremila bakljadu i dodatno podignula temperaturu.

U 50. je minuti Torcida proslavila Oluju na tribinama, podignuli su transparent na kojem je pisalo: 84 SATA PUŠTALI SMO VODU PO KNINU / GOVNA SU ISPLIVALA NA TRAKTORIMA U ŠIDU. Tada su skandirali "Mi Hrvati, ne pijemo vina, samo krvi četnika iz Knina!" a onda su uz odgovaranje istoka skandirali "Za dom", dok je istok odgovarao "spremni!"

U 15. je minuti Torcida podignula poruku na kojoj je pisalo: "RADOSTI" EVO JOŠ MALO NEPROCESUIRANIH POSTUPAKA: / AFERA VJETROELEKTRANE, MIKROSKOP, HIPODROM, BANOŽIĆ, JANAF... / PRODIKE NAM DRŽE FALŠE MORALNE VERTIKALE, ŠTA ZA SITNE / NOVCE PRODAJU HRVATSKU I IDEALE."

U 10. je minuti susreta Torcida zapalila nekoliko bengalki u nizu, a potom su i skandirali "Drži se, Miše!"