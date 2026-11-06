Torcida izazvala veliku mobilizaciju policije na Gibraltaru: Nakon utakmice s Hajdukom oglasili se posebnim priopćenjem

Hajduk na Gibraltaru nije pružio igru kakvoj su se njegovi navijači nadali. Iako Bijeli nisu briljirali, teško je reći da su zaslužili poraz od domaćina koji je iskoristio jednu priliku, uz pomoć Hajdukovih igrača, i stigao do vrijedna tri boda.

Na kraju se, međutim, pamti samo rezultat. Lincoln Red Imps slavio je s minimalnih 1:0, a Hajduk je ostao bez bodova u susretu u kojem se očekivalo znatno više.

Posebno razočaranje doživjelo je nekoliko stotina navijača splitskog kluba koji su prevalili dug put kako bi na stadionu Europa Point pružili podršku svojoj momčadi.

Zbog Torcide raspoređene specijalne policijske jedinice

Dolazak Hajdukovih navijača na Gibraltar potaknuo je opsežne sigurnosne pripreme tamošnje policije.

Prema službenom priopćenju, policijska operacija pripremala se nekoliko tjedana, a u njezinu planiranju sudjelovali su posebno obučeni zapovjednici i koordinatori, u suradnji s lokalnim partnerima.

Na dan utakmice specijalne policijske jedinice za održavanje javnog reda bile su raspoređene na više lokacija, uključujući granicu Gibraltara, područja za odmor i rekreaciju te prostor oko stadiona Europa Point.

U osiguranju su sudjelovali i policijski službenici specijalizirani za nogometne utakmice, kao i pripadnici hrvatske policije koji su doputovali na Gibraltar.

Policija potvrdila: Svi navijači sigurno su se razišli

Nakon završetka susreta gibraltarska policija objavila je priopćenje u kojem je izrazila zadovoljstvo provedenom operacijom.

„Današnja policijska operacija osiguranja javnog reda i sigurnosti završena je, a svi navijači koji su večeras pratili utakmicu UEFA-ine Konferencijske lige između Lincoln Red Impsa i Hajduka na stadionu Europa Point sigurno su se razišli”, poručili su.

Naglasili su kako je uspješan završetak operacije rezultat viš etjednih priprema koje su se provodile usporedno s redovnim policijskim zadaćama.

„U planiranju su sudjelovali posebno obučeni zapovjednici i koordinatori, u suradnji s više lokalnih partnera”, navodi se u priopćenju.

Zahvalili i navijačima Hajduka

Gibraltarska policija posebno je zahvalila svima koji su pridonijeli sigurnom održavanju utakmice.

„Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u današnjoj operaciji, navijačima Lincoln Red Impsa i Hajduka, stanovnicima tog područja te lokalnim partnerima koji su pružili podršku”, poručili su.

Potvrdili su i da su nakon završetka utakmice ukinuta sva privremena ograničenja na području Europa Pointa.

Prema objavljenom policijskom priopćenju, utakmica je sa sigurnosnog aspekta završila uspješno, bez prijavljenih problema s navijačima.

Tako su, unatoč razočaravajućem rezultatu na terenu, Hajdukovi navijači koji su doputovali na Gibraltar dobili zahvalu tamošnje policije za miran završetak nogometne večeri.