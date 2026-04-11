Torcida ima posebne upute za sutrašnju utakmicu

Navijačka skupina Torcida najavila je kako će na sutrašnjoj utakmici Hajduka protiv Gorice obilježiti 10. obljetnicu tragične smrti jednog od svojih istaknutih članova, Žana Ojdanića.

Tim povodom organizirana je i posebna prodaja šalova koji će se moći kupiti neposredno prije početka susreta, i to isključivo na ulazima K, L i M na Tribini Sjever. Cijena šala iznosit će 10 eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz Torcide pozivaju sve navijače koji nabave šal da zauzmu mjesto na sjeveroistočnom dijelu tribine, gdje je planirana izvedba koreografije na samom početku utakmice. Naglašavaju kako će za koreografiju biti korišteni isključivo šalovi koji će se prodavati na dan utakmice, dok ostali neće biti u funkciji izvedbe.

Ujedno, iz skupine ističu kako je ovo prilika da se na Tribini Sjever dodatno afirmiraju službeni šalovi grupe i kluba, s ciljem podizanja razine navijačke atmosfere i budućih koreografija.