Torcida diže Split na noge uoči velikog okršaja s Ajaxom: Sprema se masovni korteo prema Poljudu, evo gdje i kada počinje spektakl

Uoči velikog europskog susreta Hajduka i Ajaxa, Torcida je uputila poziv svim navijačima Bijelih na zajedničko okupljanje i masovni korteo prema Poljudu. Nizozemski klub u Split stiže nakon 31 godine, a najvatreniji Hajdukovi navijači najavljuju posebnu atmosferu.

Pod porukom 'Samo stoj na svjetlu i doći će kraj tami', Torcida je objavila plan navijačkih aktivnosti koje će početi već u četvrtak ujutro.

Okupljanje od 11 sati, korteo u 16 sati

Zagrijavanje za utakmicu počinje u četvrtak u 11 sati ispred Kluba navijača Torcida Split, gdje su pozvani svi navijači Hajduka na zajedničko druženje i podizanje atmosfere.

Drugo okupljanje zakazano je u 16 sati na travnatoj površini kod plavog stabla, ispred zgrade FINA-e. Odatle će navijači zajedno krenuti u masovnom korteu prema stadionu Poljud.

"Svi na Poljud! Po pobjedu!"

U svojoj poruci Torcida ističe kako dolazak Ajaxa nakon 31 godine nije obična utakmica, nego prilika za novo poglavlje u Hajdukovoj povijesti.

- Dolazak Ajaxa u naš grad nakon 31 godine nije obična utakmica, to je vulkan koji čeka erupciju- poručuju navijači.

Posebno naglašavaju važnost zajedništva, podrške s tribina i atmosfere koja bi trebala nositi Bijele tijekom svih 90 minuta.

Svoju objavu zaključuju pozivom:

- Bijeli brod ponovo plovi europskim morima, nošen hukom fanatika koji mu nikada nisu okrenuli leđa! Svi na Poljud! Po pobjedu! - stoji u pozivu Torcide.