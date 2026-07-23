Torcida digla Poljud na noge: Evo što svi na sjeveru moraju napraviti prije spektakla s Pafosom

Uoči večerašnjeg europskog dvoboja Hajduka i ciparskog Pafosa na Poljudu, Torcida je uputila važnu poruku svim navijačima koji će utakmicu pratiti sa sjeverne tribine. Na početku susreta bit će izvedena velika navijačka koreografija, zbog čega organizatori mole sve posjetitelje da na stadion stignu znatno prije prvog sučeva zvižduka.

Na sjever ući najmanje sat vremena ranije

Iz Torcide su pozvali navijače da pažljivo prate upute osoba zaduženih za izvedbu koreografije te da na sjevernu tribinu uđu najmanje sat vremena prije početka utakmice.

Kako bi koreografija bila uspješno izvedena, svi bi navijači na svojim mjestima trebali biti najkasnije 30 minuta prije početka susreta. "Na početku današnje utakmice izvest će se koreografija, pa molimo sve navijače da pažljivo prate upute osoba zaduženih za njezinu izvedbu.

Pozivamo sve da na sjevernu tribinu uđu najmanje sat vremena prije početka utakmice te da svi budu na svojim mjestima najkasnije 30 minuta prije početka susreta kako bi koreografija bila izvedena uspješno.

Hajduče, ti si nama sve,

naša pjesma nosi te,

sve do nove pobjede!", poručili su iz Torcide.

Hajduk večeras protiv Pafosa

Hajduk danas, u četvrtak 23. srpnja, od 21 sat na Poljudu dočekuje ciparski Pafos u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu. Uzvratna utakmica igra se u četvrtak, 30. srpnja, od 20 sati u Limassolu, gdje će Pafos biti domaćin Hajduku.