Torcida Brda i Crveni križ organiziraju akciju darivanja krvi u Splitu: Evo gdje i kada možete pomoći

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Split i Klub dobrovoljnih darivatelja krvi Torcida Brda organiziraju novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u subotu, 7. studenoga 2026. godine, a organizatori pozivaju sve građane koji mogu darovati krv da se odazovu i pomognu onima kojima je najpotrebnija.

Akcija darivanja krvi održat će se u prostorijama ŠRC-a Brda, kod teniskih terena, na adresi Širokobriješka 1 u Splitu.

Svi zainteresirani krv će moći darovati od 9 do 14 sati.

Poziv svim ljudima dobre volje

Organizatori pozivaju građane da se u što većem broju uključe u ovu humanu akciju i svojim dolaskom pokažu solidarnost s onima kojima je krv potrebna.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina koje ispunjavaju uvjete za darivanje.

Dobrovoljno darivanje krvi jedan je od najjednostavnijih načina na koji pojedinac može pomoći u spašavanju ljudskih života, a svaka prikupljena doza dragocjena je za pacijente kojima je potrebna transfuzija.

Sve informacije na stranicama Crvenog križa

Iz Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Split i KDDK-a Torcida Brda još jednom pozivaju sve koji su u mogućnosti da izdvoje dio svog vremena i pridruže se akciji.

Dodatne informacije dostupne su na službenoj internetskoj stranici Crvenog križa Split.

Podsjetimo, akcija se održava ove subote, 7. studenoga, od 9 do 14 sati u ŠRC-u Brda. Svaki darivatelj može nekome pružiti novu priliku za život.