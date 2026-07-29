Torcida bojkotira gostovanje u Varaždinu. Navijače pozvali da ostanu ispred stadiona

Klub navijača Hajduka Torcida Split pozvao je navijače na bojkot kupnje ulaznica za gostujuću prvenstvenu utakmicu protiv Varaždina. U priopćenju objavljenom na svojim kanalima oštro su kritizirali domaćina zbog cijena ulaznica i uvjeta na stadionu te najavili da će se okupiti izvan stadiona.

Iz Torcide poručuju kako smatraju da su cijene ulaznica previsoke te prozivaju vodstvo varaždinskog kluba zbog, kako navode, odnosa prema gostujućim navijačima.

U priopćenju navode da sanitarni čvorovi na južnoj tribini ne zadovoljavaju osnovne higijenske standarde te optužuju domaćina za pretjerane sigurnosne mjere i maltretiranje navijača na ulazima.

Osim kritika na račun organizacije utakmice, Torcida je u priopćenju iznijela i niz oštrih ocjena na račun NK Varaždin, njegova vodstva i klupske povijesti, pritom koristeći uvredljive kvalifikacije.

Zbog svega navedenog pozvali su sve navijače Hajduka da ne kupuju ulaznice ni za jednu tribinu stadiona.

Umjesto ulaska na stadion, najavili su okupljanje ispred stadiona u Varaždinu, odakle će, kako tvrde, pružiti podršku svojoj momčadi.

"Pozivamo sve navijače Hajduka na potpuni bojkot kupnje ulaznica. Okupit ćemo se ispred stadiona i navijati", poručili su iz KNH Torcida Split na kraju priopćenja.