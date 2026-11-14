Torcida Biberon porazila Rijeku i upisala prve bodove

Malonogometaši Rijeke i Torcide Biberon susreli su se u 5. kolu SuperSport HMNL-a, a povratak Torcide s dna ljestvice nije mogao biti bolje okrunjen no pobjedom protiv prošlosezonskog osvajača Hrvatskog malonogometnog kupa. Torcida je slavila u Rijeci s nevejrojatnih 1:5 i pobjedom se izvukla s posljednjeg mjesta.

Gosti su poveli preko Vladovića u 11. minuti, a samo su četiri minute kasnije domaćini poravnali rezultat na 1:1. U 18, je minuti Urquijo zatresao mrežu Rijeke za konačnih 1:2 na poluvremenu.

Strijelac posljednjeg pogotka poluvremena nije stao - u 35. je minuti upisao novi pogodak za 1:3, a Mišerda je u posljednjoj minuti potvrdio pobjedu zabivši za 1:4, no Kolumbijac Urquijo ni tada nije stao s golovima. Zabio je hat-trick za konačnih 1:5 i prvu ovosezonsku pobjedu Torcide.

Momčad s Gripa iduću će utakmicu odigrati na domačem parketu protiv gradskog rivala MNK Hajduka.



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