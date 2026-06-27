Toplinski udar može biti smrtonosan: Ovo su simptomi koje nikako ne smijete ignorirati

Ekstremne vrućine koje posljednjih dana pogađaju velik dio Europe povećavaju rizik od bolesti uzrokovanih visokim temperaturama. Liječnici upozoravaju da je posebno važno znati razlikovati toplinsku iscrpljenost od toplinskog udara, koji može biti životno ugrožavajuće stanje.

Iako posljedice velikih vrućina mogu pogoditi svakoga, najveći rizik imaju starije osobe, bebe i mala djeca, kao i osobe koje boluju od dijabetesa, srčanih bolesti i drugih kroničnih zdravstvenih tegoba.

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Toplinska iscrpljenost nastaje kada tijelo zbog prekomjernog znojenja izgubi velike količine tekućine i soli. Najčešći simptomi su umor, slabost, vrtoglavica, glavobolja, grčevi u mišićima, mučnina ili povraćanje, obilno znojenje, jaka žeđ te osip uzrokovan vrućinom. Kod djece se može javiti i neuobičajena razdražljivost ili izrazita klonulost.

Mnogo opasniji je toplinski udar, koji nastaje kada organizam više nije u stanju regulirati tjelesnu temperaturu. Tada dolazi do poremećaja rada vitalnih organa, zbog čega je riječ o hitnom medicinskom stanju koje zahtijeva trenutačnu pomoć.

Britanski NHS upozorava da odmah treba nazvati hitnu pomoć ako osoba ima temperaturu višu od 40 stupnjeva, izgubi svijest ili se onesvijesti, dobije napadaje ili grčeve, teško diše, guši se ili ne može govoriti bez prekida.

Na toplinski udar mogu upućivati i zbunjenost, gubitak koordinacije te neuobičajena hladna koža unatoč vrlo visokoj tjelesnoj temperaturi.

Stručnjaci savjetuju da se tijekom velikih vrućina pije dovoljno tekućine, izbjegava boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana te da se posebna pažnja posveti djeci, starijim osobama i kroničnim bolesnicima, koji su najizloženiji ozbiljnim posljedicama visokih temperatura.