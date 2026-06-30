Toplak o slučaju Livaja: "Najboljeg igrača želiš imati uz sebe, a ne protiv"

Slučaj Marka Livaje i njegova odlaska s priprema Hajduka i dalje je jedna od glavnih tema hrvatske nogometne javnosti. O svemu se u HRT-ovoj emisiji "Otvoreno" oglasio i bivši nogometaš i trener Samir Toplak, koji je komentirao odnos trenera Gonzala Garcije prema najboljem igraču splitskog kluba.

Toplak smatra da Hajduk, kako je istaknuo, nikada u svojoj povijesti nije bio toliko ovisan o jednom igraču kao što je sada o Livaji.

Toplak kritizirao Garcijin pristup

Komentirajući situaciju na Poljudu, Toplak je poručio da je Garcia, prema njegovu mišljenju, pogriješio u načinu na koji je postavio odnos s Livajom.

"Ono što je, prema mom mišljenju, Garcia pogriješio - kad negdje dođem, najboljeg igrača želim imati uz sebe, a ne protiv. Ne želim preko najboljeg igrača graditi neki svoj ego", kazao je Toplak. Dodao je kako je cijela situacija, prema njegovu mišljenju, trebala biti riješena na drugačiji način.

"Tako da je apsolutno to trebalo drugačije biti riješeno", poručio je.

"Ljuti me obezvrjeđivanje legendi Hajduka"

Toplak se osvrnuo i na širi odnos prema ljudima koji su ostavili dubok trag u Hajduku. Istaknuo je kako ga posebno ljuti, kako je rekao, obezvrjeđivanje legendi kluba koje su mnogo dale Hajduku.