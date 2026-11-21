Pobjeda Hajduka protiv Lokomotive (2:1) na Maksimiru nije prošla bez sudačkih kontroverzi. Posebnu pozornost izazvao je jedanaesterac iz kojeg je Dario Marešić postigao pogodak za izjednačenje, a odluku suca Matea Ercega oštro je komentirao nogometni trener i analitičar Samir Toplak.

Prema njegovu mišljenju, sudac je trebao dodatno provjeriti spornu situaciju jer je kontaktu prethodilo međusobno povlačenje igrača. Smatra i da je Hajdukov nogometaš potom iskoristio situaciju za pad u kaznenom prostoru.

"Hajduk je dobio taktičku bitku"

Toplak se osvrnuo i na pritisak koji je Hajduk uoči susreta izvršio traženjem izuzeća suca Ercega. Iako sudačka organizacija nije prihvatila zahtjev splitskog kluba, smatra da je takav potez ipak utjecao na suca.

Prema njegovoj ocjeni, Erceg se nije uspio nositi s pritiskom, a Hajduk je na kraju profitirao iz cijele situacije. Na kraju je poručio kako ga eventualna naknadna objašnjenja sudačke odluke ne zanimaju jer smatra da je i sam dovoljno dobro procijenio što se dogodilo.

Podsjetimo, Lokomotiva je povela pogotkom Dušana Vukovića, no Hajduk je već do odmora preokrenuo rezultat. Nakon Marešićeva izjednačenja, pobjedu Splićanima osigurao je Ron Raci.