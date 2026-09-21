Tony Cetinski zatvorio Vinkovačke jeseni: Pred 30.000 ljudi položio i poseban „ispit“

Rekordna posjećenost obilježila je veliko zatvaranje Vinkovačkih jeseni. Gotovo 30.000 ljudi iz svih krajeva stiglo je u Vinkovce na koncert Tonyja Cetinskog, „vinkovačkog zeta“, a više od dva sata grad je pjevao njegove najveće hitove.

Poseban doček Tony je imao i prije izlaska na pozornicu. Motoristi Gladijatori dočekali su ga na svojim motorima neposredno prije početka koncerta i tako dodatno zagrijali atmosferu.

Već nakon pozdrava „Dobra večer, Vinkulja!“ bilo je jasno da Tony pred sobom ima raspoloženu publiku. Tijekom večeri nekoliko se puta našalio na vlastiti račun nazivajući se „dedom Tonyjem“, silazio je među publiku i pozdravljao okupljene iz neposredne blizine.

Priliku da zapjeva pred desecima tisuća ljudi dobio je i Antonijo Zirdum, kojem je Cetinski prepustio mikrofon.

<h3>„Vinkovački zet“ polagao ispit</h3>

Vinkovci za Cetinskog imaju i posebno privatno značenje. Njegova supruga Dubravka je Vinkovčanka, a pjevač ju je tijekom koncerta nekoliko puta pozdravio s pozornice, poručivši kako je upravo uz nju u njegovu životu sve sjelo na svoje mjesto.

Jedan od vrhunaca večeri uslijedio je izlaskom Shortyja na pozornicu. Tony ga je najavio kao čovjeka „koji ne brine što selo kaže“, nakon čega su zajedno izveli pjesmu „Dođi u Vinkovce“.

Publika je pjevala s njima, a emocije su svladale i Shortyja, koji je potom zagrlio Tonyja i zahvalio mu na pozivu.

Shorty je za „vinkovačkog zeta“ pripremio i malu inicijaciju. Tony je morao dokazati da zna tekst pjesme „Dođi u Vinkovce“, nazdraviti te odgovoriti koji je najdraži vinkovački nogometni klub.

<h3>„Cibalia“, odgovorio je bez razmišljanja.</h3>

Nakon što je otpjevao pjesmu i nazdravio rakijom, Shorty mu je poklonio dres Cibalije. Cetinski je uzvratio šalom kako teško da ne bi znao ime kluba kada svoju suprugu Dubravku zove „Duda Ultras“.

Na bis otpjevao još tri pjesme

Nakon više od dva sata koncerta Tony se vratio na pozornicu i na bis izveo još tri pjesme.

Od Vinkovaca se na kraju oprostio emotivnom porukom.

„Hvala, ljudi. Da vam Bog da sve što možete zamisliti, a i ono što ne možete zamisliti, jer samo On to može. Ljubav, puno zdravlja i svega najljepšega želi vam vaš vinkovački zet“, poručio je Cetinski.