Tony Cetinski emotivnom objavom oprostio se od oca: "Kako se oprostiti od nekoga tko je dio tebe?"

Hrvatski glazbenik Tony Cetinski oprostio se od svog oca, poznatog pjevača Mirka Cetinskog, koji je preminuo u 79. godini života nakon duge i teške bolesti. Tužna vijest pogodila je obitelj Cetinski, a Tony je na društvenim mrežama podijelio dirljive riječi posvećene ocu.

U emotivnoj objavi progovorio je o boli koju donosi gubitak roditelja, ali i o uspomenama, neizgovorenim riječima i trenucima koji nakon odlaska voljene osobe dobivaju posebno značenje.

„Dragi moj tata, postoje trenuci u životu za koje čovjek nikada ne može biti spreman. Jedan od njih je trenutak kada se mora oprostiti od vlastitog oca. Kako se oprostiti od nekoga tko je dio tebe? Od čovjeka čiju krv nosiš, čiji glas pamtiš i čiji trag ostaje u tebi dok god dišeš?”, napisao je Tony.

„Toliko je toga što bih ti još želio reći”

U nastavku objave glazbenik je priznao koliko mu teško pada činjenica da s ocem više neće moći podijeliti svakodnevne trenutke, razgovore i pitanja koja su ostala bez odgovora.

„Tata moj, toliko je toga što bih ti još želio reći. Toliko pitanja postaviti, toliko trenutaka podijeliti. A sada, kada te više nema, shvaćam koliko su dragocjene bile i one sasvim obične stvari koje smo možda uzimali zdravo za gotovo”, poručio je.

Posebno se osvrnuo na prolaznost vremena i činjenicu da ljudi često odgađaju pokazivanje osjećaja, vjerujući da će za to uvijek biti prilike.

„Život nas ponekad odvede različitim putevima. Ne stignemo uvijek izgovoriti sve što osjećamo, ne zagrlimo se svaki put kada bismo trebali, a često mislimo da za sve još imamo vremena. Ali vrijeme nas ne pita”, napisao je Cetinski.

Njegove riječi svjedoče o snažnim emocijama i težini oproštaja od čovjeka koji je imao važno mjesto u njegovu privatnom životu, ali i u glazbenom odrastanju.

Mirko Cetinski ostavio je dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni

Mirko Cetinski rođen je 1947. godine u Puli, a svoju glazbenu karijeru započeo je još kao tinejdžer. Prvi put pred publikom nastupio je 1962. godine na pulskom festivalu „Prvi pljesak”, čime je započeo njegov dugogodišnji glazbeni put.

Od 1968. godine redovito je nastupao na festivalu Melodije Istre i Kvarnera, gdje je postupno izgradio prepoznatljiv stil i stekao naklonost publike.

Jedan od važnijih trenutaka njegove karijere dogodio se 1972. godine, kada je na Zagrebačkom festivalu izveo pjesmu „Moje ludo srce”. Taj mu je nastup otvorio vrata novih angažmana, brojnih koncerata i turneja, a uslijedila je i njegova prva Zlatna ploča.

Tijekom karijere Cetinski je ostao vjeran mediteranskom glazbenom izričaju, emotivnim interpretacijama i pjesmama u kojima su se isprepletale ljubav, nostalgija i istarski glazbeni motivi.

Publika će ga pamtiti po brojnim izvedbama, među kojima se posebno izdvajaju „Moje ludo srce”, „Plači, plači, gitaro”, „Pođi sa mnom do Rovinja” i „Na jidrenju”.

Odlaskom Mirka Cetinskog hrvatska glazbena scena izgubila je pjevača koji je desetljećima njegovao prepoznatljiv glazbeni stil, dok je njegova obitelj ostala bez supruga, oca i bliske osobe čiji će trag, kako je Tony poručio u oproštajnoj objavi, živjeti kroz uspomene.liske osobe čiji će trag, kako je Tony poručio u oproštajnoj objavi, živjeti kroz uspomene.