Kako od ideje napraviti posao koji donosi novac? U Imotski stižu poznata lica i uspješni poduzetnici, otkrit će tajne koje mnogi žele znati

Kako privući kupce, odrediti cijenu i pronaći novac za sljedeće ulaganje? Konferencija „O svom poslu” 28. i 29. studenoga u Imotskom okuplja poduzetnike i stručnjake koji će o tim pitanjima govoriti iz vlastitog iskustva. U subotu su na rasporedu razgovori i paneli u imotskom kinu, a u nedjelju mentorstvo u manjim grupama u Vinariji Grabovac.

Kako izgleda kada od ideje koju voliš trebaš napraviti posao koji plaća račune? I kako znaš koliko naplatiti kada kupci tek upoznaju tvoj proizvod? O tim će se pitanjima u subotu, 28. studenoga 2026., razgovarati u Kino dvorani Imotski na poduzetničkoj konferenciji „O svom poslu”, u organizaciji Poduzetničkog centra Zovnica i udruge Inkubator za održivi razvoj.

Subotnji program zamišljen je kao podcast uživo. Domaćica i voditeljica Anamarija Grabovac kroz četiri panela i dva razgovora jedan na jedan s gostima će proći teme prodaje, izgradnje brenda, financiranja i primjene umjetne inteligencije. Konferencija je namijenjena obrtnicima, vlasnicima malih tvrtki, proizvođačima, ugostiteljima i svima koji tek razmišljaju o pokretanju vlastitog posla.

Od priče koja privlači kupce do novca za ulaganje

Program otvara razgovor s Marijanom Mikulić o tome može li se živjeti od vlastite priče, uz iskustvo koje je stekla s monodramom „Mara”. Ante Vlašić, poznatiji kao Ante Cash, s Goranom Čipčićem iz Zorine masti i Majom Božinović iz OPG-a Butina razgovarat će o tome zašto kupci biraju baš njihov proizvod ili uslugu. Ana Milas, Zrinka Janković i Ilijana Bodlović govorit će o tome kako od onoga što vole napraviti održiv posao.

U financijskom dijelu programa govorit će se o tome gdje tražiti novac za ulaganje, a Toni Milun u završnom će razgovoru otvoriti pitanje gdje poduzetnicima svakodnevno odlazi novac. Ivan Vican, Milica Slipčević i Gordan Kreković razgovarat će o tome koje zadatke umjetna inteligencija može preuzeti u malom poslovanju. Nakon programa u kinu slijedi zajednički ručak i druženje.

U nedjelju sudionici donose pitanja iz vlastitog poslovanja

U nedjelju, 29. studenoga, program se nastavlja premium brunchom u Vinariji Grabovac u Donjem Prološcu. Taj je dio rezerviran za rad u manjim grupama. Sudionici će mentorima moći postaviti pitanja o konkretnim situacijama iz vlastitog poslovanja i s njima razgovarati o sljedećim koracima.

Zašto baš Imotski?

Konferencija se nadovezuje na prošlogodišnje Dane poduzetništva, koji su ispunili dvoranu Pučkog otvorenog učilišta u Imotskom. Odaziv je organizatorima dao razlog da ovogodišnji program presele u veću dvoranu i prošire ga na dva dana. Za Anamariju Grabovac, koja se 2014. nakon rada u Europskom parlamentu vratila u Imotsku krajinu i ondje pokrenula vlastiti posao, mjesto održavanja dio je same ideje konferencije. Željela je da poduzetnici iz Imotskog i okolice imaju priliku razgovarati sa stručnjacima i upoznati kolege iz drugih djelatnosti u vlastitom kraju. Cijeli program i ulaznice dostupni su na službenoj stranici konferencije.