Toni Kukoč stiže u Ljetno kino Bačvice na pretpremijeru filma "Izgubljeni Dream Team"

Film "Izgubljeni Dream Team" redatelja Jure Pavlovića pretpremijerno će biti prikazan večeras u 20:30 sati u Ljetnom kinu Bačvice, a zbog velikog interesa gledatelja na istom mjestu i terminu film će se moći pogledati i u ponedjeljak. Ulaznice se mogu kupiti online i na blagajni kina sat vremena prije početka projekcije.

O filmu će uz redatelja pričati i legendarni splitski košarkaš Toni Kukoč, a "Izgubljeni Dream Team" donosi nikad ispričanu priču o jugoslavenskoj košarkaškoj reprezentaciji koja je 1991. godine, na Europskom prvenstvu u Rimu, osvojila zlatnu medalju i stala na postolje, promatrajući podizanje zastave zemlje koja je tri dana ranije prestala postojati. Film donosi nikad ispričane ispovijesti i intimne poglede glavnih aktera koji su se našli u središtu povijesnog prijeloma.

U idućem tjednu, od petka 12. rujna kreće trodnevni filmski maraton "Ratovi zvijezda: Originalna trilogija" u sklopu kojeg će se prikazati tri Star Wars filma koje mnogi smatraju najvećim ostvarenjima žanra znanstvene fantastike.

Prethodit će mu projekcija filma "Zaustavi me ako možeš" (srijeda, 10. rujna), dokumentarca o hrvatskom reprezentativcu u paraplivanju i košarci u kolicima Dinu Sinovčiću, u kojem gledatelj može pratiti prepreke, psihološke izazove i dileme koje prolaze on, njegovi roditelji i ljudi koji rade na njegovom mentalnom i fizičkom zdravlju, kako bi dosegnuo najbolju verziju sebe u osobnom, zdravstvenom i sportskom razvoju.

U utorak 9. rujna, posljednja projekcija iz ciklusa filmskih klasika. Na Bačvice stižu "Banane", apsurdna satirična komedija koju je režirao Woody Allen.

Više informacija na: www.kinomediteran.hr