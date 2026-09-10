Tonći Kukoč: "Trenirat ću dok me smrt ne zasluži"

Drugoligaš Segesta priredio je veliko iznenađenje u Hrvatskom nogometnom kupu svladavši Osijek 3:1 i izborivši plasman u osminu finala. Jedan od ključnih igrača senzacije bio je 35-godišnji Splićanin Tonći Kukoč-Petraello, koji je postigao prvi pogodak, a potom asistirao Petru Brleku za 2:0.

Pobjedu Segeste u sudačkoj nadoknadi potvrdio je Vilim Gec, dok je jedini pogodak za Osijek postigao Niko Farkaš.

Kukoč-Petraello već treću sezonu nosi dres Segeste, u koju je stigao dok se klub natjecao u četvrtom rangu hrvatskog nogometa. Sa Siščanima je u dvije sezone napredovao za dva ranga, a prošle sezone bio je najbolji asistent SuperSport 2. NL s čak 23 asistencije, uz 11 postignutih pogodaka.

Karijeru je započeo u Hajduku, za koji je odigrao 24 utakmice, a potom je igrao u Italiji za Bresciju, Como i Livorno. Nastupao je i za CSKA Sofiju, Honved i Kišvardu, sa Zrinjskim je osvojio prvenstvo Bosne i Hercegovine, a prije dolaska u Segestu igrao je za Opatiju.

Dan nakon velike pobjede protiv Osijeka Kukoč-Petraello za Index je kazao kako je atmosfera u momčadi odlična, ali da vremena za veliko slavlje nije bilo jer Segestu već u subotu čeka prvenstveni ogled protiv Dugopolja.

Pobjedu nad Osijekom vidi kao važan vjetar u leđa momčadi koja u novu prvenstvenu sezonu nije krenula idealno. Podsjetio je da je 80 posto prošlosezonske momčadi ostalo na okupu zajedno s trenerom te da su i prošle godine slabije otvorili prvenstvo, a na kraju ga osvojili.

Posebno je zanimljiva bila njegova procjena Osijeka. Nakon utakmice ustvrdio je da bi mogao igrati u aktualnoj momčadi slavonskog prvoligaša i ostvariti dvoznamenkast broj golova i asistencija, a dan kasnije nije povukao svoje riječi.

Smatra da je Osijek u Sisak stigao pod velikim imperativom pobjede te da se nakon prvog pogotka Segeste kod gostujućih igrača mogao osjetiti strah i nesigurnost. Kritizirao je i dio Osijekove momčadi, istaknuvši da pojedini igrači zarađuju velik novac, ali ga svojim igrama trenutačno ne opravdavaju.

Iako ima 35 godina i iza sebe dugu karijeru, Kukoč-Petraello o povlačenju još ne želi razmišljati. Nogomet je, kaže, sastavni dio njegova života i svjestan je da će završetkom karijere izgubiti jedan njegov dio. Ipak, jedno ne namjerava promijeniti.

„Ja živim nogomet, onaj dan kada dođe kraj karijere, umrijet će jedan dio mene, ali ima života nakon nogometa. Jedno je sigurno, nikada neću postati civil. Trenirat ću do kraja života, dok me smrt ne zasluži“, rekao je Kukoč-Petraello za Index.

Segestu sada čeka prvenstveni susret s Dugopoljem, dok će u osmini finala Kupa igrati protiv Rudeša. Kukoč-Petraello ne želi davati velika obećanja, ali poručuje da njegova momčad želi ostaviti što dublji trag u natjecanju.

Njegova poruka budućim suparnicima u Sisku vrlo je jednostavna – tko god ondje dođe, neće mu biti ugodno.