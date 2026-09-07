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Tommy u Samoboru otvorio renovirani maximarket: Kupce dočekuje moderniji prostor i bogatija ponuda

Pored proširenog prostora i obnovljenog interijera, u ovom maximarketu Tommy nudi još kvalitetniju i  bogatiju asortimansku ponudu kao i posebne cjenovne akcije, te niz drugih pogodnosti za potrošače
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Dana 5. rujna 2026. godine, Tommy je ponovo otvorio renovirano prodajno mjesto - maximarket u Samoboru,  na adresi Svetonedeljska 13. 

Pored ekspanzije prodajne mreže i otvaranja novih poslovnica, Tommy kontinuirano ulaže u modernizaciju  prodajnih mjesta i primjenu novih tehnologija u maloprodaji, kako bi njihovi prodajni prostori bili što  ugodniji i funkcionalniji, kako kupcima tako i našim zaposlenicima. 

Tommy maximarket u Samoboru obnovljen je i osvježen, te je opremljen po suvremenim standardima  kako bi potrošačima, koji godinama prepoznaju kvalitetu i konkurentnost naše ponude omogućili još  veću razinu doživljaja kupovine i unapređenje asortimanske ponude. 

U prostoru su instalirane i brze-samoposlužne blagajne, te je moderniziran i ubrzan proces prihvata  ambalaže putem sustava za prihvat ambalaže najnovije generacije. 

Ukupna korisna površina ovoga maximarketa je 900 m2. 

Pored proširenog prostora i obnovljenog interijera, u ovom maximarketu Tommy nudi još kvalitetniju i  bogatiju asortimansku ponudu kao i posebne cjenovne akcije, te niz drugih pogodnosti za potrošače. U ponudi maximarketa, pored ostalih odjela koji nude široki asortiman, posebno ističemo pekarski odjel sa dnevno svježim proizvodima koji su postali prepoznatljivi dio Tommyjeve ponude, uz dominantnu  zastupljenost domaćih hrvatskih proizvođača. 

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