Tommy u Samoboru otvorio renovirani maximarket: Kupce dočekuje moderniji prostor i bogatija ponuda

Dana 5. rujna 2026. godine, Tommy je ponovo otvorio renovirano prodajno mjesto - maximarket u Samoboru, na adresi Svetonedeljska 13.

Pored ekspanzije prodajne mreže i otvaranja novih poslovnica, Tommy kontinuirano ulaže u modernizaciju prodajnih mjesta i primjenu novih tehnologija u maloprodaji, kako bi njihovi prodajni prostori bili što ugodniji i funkcionalniji, kako kupcima tako i našim zaposlenicima.

Tommy maximarket u Samoboru obnovljen je i osvježen, te je opremljen po suvremenim standardima kako bi potrošačima, koji godinama prepoznaju kvalitetu i konkurentnost naše ponude omogućili još veću razinu doživljaja kupovine i unapređenje asortimanske ponude.

U prostoru su instalirane i brze-samoposlužne blagajne, te je moderniziran i ubrzan proces prihvata ambalaže putem sustava za prihvat ambalaže najnovije generacije.

Ukupna korisna površina ovoga maximarketa je 900 m2.

Pored proširenog prostora i obnovljenog interijera, u ovom maximarketu Tommy nudi još kvalitetniju i bogatiju asortimansku ponudu kao i posebne cjenovne akcije, te niz drugih pogodnosti za potrošače. U ponudi maximarketa, pored ostalih odjela koji nude široki asortiman, posebno ističemo pekarski odjel sa dnevno svježim proizvodima koji su postali prepoznatljivi dio Tommyjeve ponude, uz dominantnu zastupljenost domaćih hrvatskih proizvođača.