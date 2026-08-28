Tommy ponovno otvorio obnovljeni maximarket u Splitu: Proširen prostor, nove blagajne i bogatija ponuda

Dana 27. kolovoza 2026. godine ponovno smo otvorili renovirano prodajno mjesto – maximarket u Splitu, na adresi Dubrovačka 1.

Uz širenje prodajne mreže i otvaranje novih poslovnica, kontinuirano ulažemo u modernizaciju prodajnih mjesta i primjenu novih tehnologija u maloprodaji kako bi naši prodajni prostori bili što ugodniji i funkcionalniji, kako za kupce tako i za naše zaposlenike.

Tommy maximarket obnovljen je i osvježen, a prodajni prostor dodatno je proširen i opremljen prema suvremenim standardima kako bi potrošačima, koji godinama prepoznaju kvalitetu i konkurentnost naše ponude, omogućio još višu razinu doživljaja kupnje i unaprijeđenu asortimansku ponudu.

U prostoru su instalirane i brze samoposlužne blagajne, a moderniziran je i ubrzan proces prihvata ambalaže putem sustava za prihvat ambalaže najnovije generacije.

Ukupna korisna površina ovog maximarketa iznosi 1.400 četvornih metara.

Uz prošireni prostor i obnovljeni interijer, u ovom maximarketu Tommy nudi još kvalitetniju i bogatiju asortimansku ponudu, kao i posebne cjenovne akcije te niz drugih pogodnosti za potrošače.

U ponudi maximarketa posebna pozornost posvećena je odjelima mesnice, ribarnice, delikatese, gastronomije, voća i povrća te pekarskom odjelu sa svakodnevno svježim proizvodima, koji su postali prepoznatljiv dio Tommyjeve ponude, uz dominantnu zastupljenost domaćih hrvatskih proizvođača.