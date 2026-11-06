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Tommy otvorio novi, moderno opremljeni maximarket u Dalmaciji: Prostire se na 600 kvadrata, evo što nudi kupcim

Tommy je bio i ostaje jedan od vodećih hrvatskih trgovačkih lanaca sa velikim razvojnim potencijalom
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1. studenog 2026. Tommy je otvorio novi maximarket u Kistanjama, na adresi Ulica dr. Franje Tuđmana  85A (22305 Kistanje). 

Maximarket Tommy Kistanje je suvremeno opremljen, kako bi kupcima osigurali kvalitetan doživljaj  kupovine i primjerenu uslugu, te predstavlja noviji koncept Tommy prodajnih formata koji donosi nove  iskorake i nove funkcionalnosti prodajnog prostora, pri čemu je korištena najinovativnija i najkvalitetnija  oprema u segmentu maloprodaje. 

Površina korisnog prostora maximarketa je 600 metara četvornih. 

Ponuda Tommy prodavaonica prepoznatljivo je kvalitetna i karakterizira je širok asortiman prehrambenih  i neprehrambenih proizvoda, uz stalnu brigu za kvalitetu robe koja je u ponudi. 

Posebna pozornost u maximarketu Kistanje je usmjerena na odjele mesnice i pekarstva sa dnevno  svježom ponudom, u kojoj su pretežito zastupljeni hrvatski proizvodi i proizvođači. S ciljem osiguranja bolje funkcionalnosti prodajnog prostora moderniziran i ubrzan proces prihvata  ambalaže postavljanjem sustava za prihvat najnovije generacije. 

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U cijeloj prodajnoj mreži Tommy-ja, a posebno u novo otvorenim prodavaonicama, nudi se niz dodatnih  usluga i pogodnosti za kupce. 

Kontinuiranim investicijama u rast i razvoj poslovanja, otvaramo nova prodajna mjesta, te na taj način  naše poslovnice postaju još dostupnije kupcima, a otvaranjem ove poslovnice, dodatno se osnažuje lokalna prisutnost Tommyja. 

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Tommy nastavlja s realizacijom razvojnih planova širenja prodajne mreže u Hrvatskoj, čime pokazuje  usmjerenost prema dodatnom osnaživanju tržišne pozicije u hrvatskoj maloprodaji. 

Tommy je bio i ostaje jedan od vodećih hrvatskih trgovačkih lanaca sa velikim razvojnim potencijalom. 

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