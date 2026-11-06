Tommy otvorio novi, moderno opremljeni maximarket u Dalmaciji: Prostire se na 600 kvadrata, evo što nudi kupcim

1. studenog 2026. Tommy je otvorio novi maximarket u Kistanjama, na adresi Ulica dr. Franje Tuđmana 85A (22305 Kistanje).

Maximarket Tommy Kistanje je suvremeno opremljen, kako bi kupcima osigurali kvalitetan doživljaj kupovine i primjerenu uslugu, te predstavlja noviji koncept Tommy prodajnih formata koji donosi nove iskorake i nove funkcionalnosti prodajnog prostora, pri čemu je korištena najinovativnija i najkvalitetnija oprema u segmentu maloprodaje.

Površina korisnog prostora maximarketa je 600 metara četvornih.

Ponuda Tommy prodavaonica prepoznatljivo je kvalitetna i karakterizira je širok asortiman prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, uz stalnu brigu za kvalitetu robe koja je u ponudi.

Posebna pozornost u maximarketu Kistanje je usmjerena na odjele mesnice i pekarstva sa dnevno svježom ponudom, u kojoj su pretežito zastupljeni hrvatski proizvodi i proizvođači. S ciljem osiguranja bolje funkcionalnosti prodajnog prostora moderniziran i ubrzan proces prihvata ambalaže postavljanjem sustava za prihvat najnovije generacije.

U cijeloj prodajnoj mreži Tommy-ja, a posebno u novo otvorenim prodavaonicama, nudi se niz dodatnih usluga i pogodnosti za kupce.

Kontinuiranim investicijama u rast i razvoj poslovanja, otvaramo nova prodajna mjesta, te na taj način naše poslovnice postaju još dostupnije kupcima, a otvaranjem ove poslovnice, dodatno se osnažuje lokalna prisutnost Tommyja.

Tommy nastavlja s realizacijom razvojnih planova širenja prodajne mreže u Hrvatskoj, čime pokazuje usmjerenost prema dodatnom osnaživanju tržišne pozicije u hrvatskoj maloprodaji.

Tommy je bio i ostaje jedan od vodećih hrvatskih trgovačkih lanaca sa velikim razvojnim potencijalom.