Tommy Grupa potvrdila namjeru izlaska na Zagrebačku burzu: Planira prikupiti do 200 milijuna eura za daljnji rast

Tommy Grupa, jedan od najvećih domaćih prehrambeno-trgovačkih sustava, podnijela je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga zahtjev za odobrenje Prospekta u sklopu priprema za inicijalnu javnu ponudu dionica i uvrštenje na Zagrebačku burzu. Inicijalnom javnom ponudom Grupa planira ponuditi manjinski vlasnički udio između 25 i 27 posto te prikupiti između 180 i 200 milijuna eura. Sva prikupljena sredstva bit će usmjerena u daljnji rast i razvoj Grupe, a prilikom kupnje dionica posebni uvjeti očekuju zaposlenike i članove Tommy programa vjernosti.

Uz Tommy kao vodeći maloprodajni lanac u Dalmaciji, u sastavu Tommy Grupe su i Bobis, kultna splitska pekarnica i slastičarnica te Petason koji upravlja lancem proizvodnje i distribucije svježeg mesa i mesnih prerađevina.

"Upravo zahvaljujući integriranom sustavu, kojim povezujemo maloprodaju, proizvodnju hrane, distribuciju i mrežu domaćih proizvođača, našim kupcima osiguravamo kvalitetu i dostupnost i u uvjetima promjenjivih tržišnih okolnosti. Ovakav poslovni model daje nam otpornost i veću kontrolu nad poslovanjem, a održivost takvog pristupa potvrđuju i poslovni rezultati Tommy Grupe koji bilježe kontinuirani rast", istaknuo je Tomislav Mamić, osnivač Tommyja te dodao kako će izlazak na burzu Grupi omogućiti veća ulaganja, intenzivniji rast i dodatno jačanje kompanije.

U protekloj 2025. godini Tommy Grupa ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 757,5 milijuna eura, što je prosječni godišnji rast od 10,8 posto u razdoblju od 2023. do 2025. godine. Na kraju 2025. godine EBITDA je iznosila 76,3 milijuna eura odnosno 11,6 posto više nego godinu ranije, dok je neto dobit bila 33,2 milijuna eura.

Snažan rast nastavljen je i u 2026. godini te je u prvih osam mjeseci Tommy Grupa ostvarila ukupne prihode od gotovo 570 milijuna eura, što je rast od 9,5 posto. Unatoč rastu troškova osoblja za 8,8 posto uslijed širenja mreže trgovina i rasta plaća, poslovni rashodi rasli su sporije od prihoda pa je EBITDA porasla 18,0 posto, na 63,6 milijuna eura, dok je neto dobit iznosila 30,5 milijuna eura, uz rast od 21,4 posto.

Promatrano kroz posljednjih dvanaest mjeseci (rujan 2025. – kolovoz 2026.), ukupni prihodi Grupe prvi su put premašili 800 milijuna eura te iznose 807,1 milijun eura, dok je EBITDA dosegla gotovo 86 milijuna eura, što je čak 12,7 posto više nego u cijeloj 2025. godini. Neto dobit je iznosila 38,6 milijuna eura, odnosno 16,2 posto više nego u 2025. godini. Tommy Grupa oduvijek je vodila konzervativnu politiku zaduživanja, a posljednjih godina dodatno smanjuje neto dug, koji danas iznosi manje od jedne godišnje EBITDA-e.

Tommy Grupa planira izlazak na burzu do kraja studenog. Prikupljena sredstva planira uložiti u širenje maloprodajne mreže otvaranjem novih trgovina, akvizicije u Hrvatskoj i regiji Adria, proširenje proizvodnih kapaciteta Bobisa te širenje njegove maloprodajne mreže. Namjera je i modernizacija poslovnih aplikacija uz unaprjeđenje korisničkog iskustva i optimizaciju troškova.

"Tommy smo gotovo 35 godina gradili zajedno sa zaposlenicima, kupcima i partnerima. Sada želimo ubrzati ulaganja u nove trgovine, proizvodnju i razvoj cijele Grupe, a zaposlenicima i vjernim kupcima omogućiti da postanu i naši suvlasnici. Ostajem većinski vlasnik i vjerujem u budućnost kompanije. Tommy nosi moje ime, ali izgradilo ga je mnogo ljudi i važno mi je da im otvorimo mogućnost sudjelovanja u njegovu daljnjem razvoju", zaključio je Tomislav Mamić i dodao da će s budućim dioničarima Tommy Grupa graditi isti odnos povjerenja kakav je godinama građen sa zaposlenicima, kupcima i partnerima.