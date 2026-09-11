Tommy Grupa podupire 1 posto hrvatskog BDP-a

Iako je izrada studija socioekonomskog utjecaja etablirana praksa velikih kompanija u svijetu, Tommy Grupa, koja posluje već gotovo 35 godina, među rijetkim je hrvatskim kompanijama koje su se odlučile sustavno analizirati i kvantificirati ukupni učinak svojeg poslovanja na gospodarstvo i društvo.

Tommy Grupa nije samo trgovina, nego jedan od najvećih domaćih prehrambeno trgovačkih sustava.

Rezultati studije dodatno potvrđuju specifičnu poziciju Tommy Grupe na domaćem tržištu. Riječ je o sustavu koji povezuje maloprodaju, proizvodnju hrane i distribuciju te različite dijelove prehrambenog lanca objedinjuje u jedinstvenu cjelinu. Tijekom 2025. godine, na koju se odnosi socioekonomska studija, Tommy Grupu su činili TOMMY, vodeći maloprodajni lanac u Dalmaciji sa sjedištem u Splitu, BRODOKOMERC NOVA, maloprodajni lanac s dugogodišnjom prisutnošću na području Primorsko-goranske županije, BOBIS, splitska pekarnica i slastičarnica s tradicijom dugom više od 70 godina, te PETASON, društvo koje upravlja cjelovitim lancem proizvodnje i distribucije svježeg mesa. U međuvremenu se Brodokomerc pripojio Tommyju koji je tijekom 2026. godine promijenio pravni oblik te je danas dioničko društvo. Tommy Grupa surađuje i s velikim brojem domaćih proizvođača, uključujući proizvođače hrane, ribare i male OPG-ove, čime dodatno povezuje različite dijelove prehrambenog lanca.

„Ovakav model omogućuje nam da različite dijelove poslovanja povežemo i razvijamo kao cjelinu, s jasnim ciljem da kupcima osiguramo visoku kvalitetu i svježinu proizvoda te što veću vrijednost. Zato su vlastita proizvodnja i stabilna partnerstva s domaćim proizvođačima važan dio našeg razvoja. Oni nam omogućuju da budemo bliže proizvodu, bolje odgovaramo na potrebe kupaca i istodobno doprinosimo razvoju domaće proizvodnje i gospodarstva, osiguravajući dugoročnu održivost” , poručili su iz Tommyja.

Snažna povezanost s domaćim proizvođačima

Čak 92 posto ukupne vrijednosti nabave Tommy Grupe ostvaruje s dobavljačima sa sjedištem u Hrvatskoj, a Tommy Grupa surađuje s ukupno 2.637 dobavljača sa sjedištem u Hrvatskoj.

Dodatno, 70 posto proizvoda na policama Tommyjevih trgovina dolazi iz Hrvatske, što potvrđuje snažnu orijentaciju Tommy Grupe prema domaćoj proizvodnji i suradnji s hrvatskim proizvođačima.

Značajan doprinos gospodarstvu Hrvatske

Prema podacima iz studije, Tommy Grupa podupire 1,05 posto hrvatskog BDP-a. U apsolutnim iznosima, riječ je o 187,4 milijuna eura izravne bruto dodane vrijednosti, odnosno 811,2 milijuna eura ukupnog gospodarskog doprinosa.

Tommy Grupa danas zapošljava ukupno 5.574 osobe, a njezino poslovanje kroz dobavljački lanac i povezane gospodarske djelatnosti ostvaruje znatno širi učinak. Uključujući izravne, neizravne i inducirane učinke, Tommy Grupa podržava ukupno 27.811 radnih mjesta, što predstavlja 1,63 posto ukupno podržane zaposlenosti u zemlji.

Na jedan euro vrijednosti, Tommy Grupa generira dodatnih 3,33 eura

Učinak poslovanja Tommy Grupe multiplicira se kroz dobavljački lanac i šire gospodarstvo. Na svaki jedan euro vrijednosti koji generira Tommy Grupa, u ostatku hrvatskog gospodarstva stvara se dodatnih 3,33 eura bruto dodane vrijednosti. Značajan je i doprinos javnim prihodima Tommy Grupe. Tijekom 2025. godine Tommy Grupa je kroz poreze i doprinose u državni proračun uplatila 33,5 milijuna eura.

Odgovornost prema zajednici u kojoj djeluje Tommy

Tommy Grupa aktivna je u široj zajednici u kojoj djeluje te kontinuirano ulaže u projekte od društvenog značaja. Tijekom godine 1,29 milijuna eura usmjereno je u sponzorstva i donacije, među kojima su podrška sportskim, društvenim i lokalnim inicijativama poput Hajduka, Sportskih igara mladih, Split maratona te Viteškog alkarskog društvo Sinj. Cilj takvih ulaganja je podrška lokalnim zajednicama te projektima usmjerenima na zdravlje, sport i aktivan način života.

Tommy Grupa je u zadnjih pet godina provela opsežnu modernizaciju uključujući investicije usmjerene na održivost, učinkovitost te optimizaciju poslovanja. Tako je u 2025. godini količina razdvojenog otpada povećana za 535 tisuća kilograma, dok je godinu ranije udio iskorištene obnovljive energije povećan za 12 posto. Novi logističko-distributivni centar izgrađen je prema načelima održivog razvoja te je objedinio više lokacija u učinkovitiji sustav uz manji utjecaj na okoliš.

Od maloprodaje do šireg gospodarskog učinka

Podaci iz studije pokazuju da se poslovni učinak Tommy Grupe treba promatrati mnogo šire od broja trgovina ili zaposlenih. Kroz suradnju s tisućama domaćih dobavljača, zapošljavanje, javne prihode, održive poslovne prakse te ulaganja u zajednicu, Tommy Grupa ostvaruje učinak koji se prelijeva na različite dijelove hrvatskog gospodarstva.

U konačnici, vrijednost jednog trgovačko-prehrambenog sustava ne mjeri se samo prometom koji ostvaruje, već i vrijednošću koju stvara duž cijelog lanca. U slučaju Tommy Grupe, dostupni podaci ukazuju na snažnu povezanost poslovanja s domaćim gospodarstvom i lokalnim zajednicama.